









TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ VİTAMİN DEPOSU







Türk mutfağının vazgeçilmezi meğerse vitamin deposuymuş! Bu besini tüketenlerin bağışıklık sistemi çelik gibi olacak. Bu süper sebze, sağlığınız için tam bir vitamin deposudur! Karalahana, lahana ailesine ait bir sebze olup koyu yeşil yapraklara sahiptir. Hem çiğ olarak salatalarda hem de pişmiş olarak çeşitli yemeklerde tüketilebilir ve lezzetli tat ve besin değeri sağlar. Türk mutfağında da sıkça kullanılan karalahanın sağlığa faydaları saymakla bitmez... İşte detaylar...Karalahana, kış sebzeleri arasında önemli bir yere sahip ve çeşitli yemeklerde kullanılan bir bitkidir. İçeriğinde K vitamini, C vitamini, folik asit, demir ve lif gibi birçok önemli vitamin ve mineral bulunur. Ayrıca sağlığa faydalı bitki bileşikleri de içerir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını desteklerken, flavonoidler antioksidan özellikleriyle kanser ve kalp hastalıkları gibi sorunlara karşı koruma sağlar. İşte diğer ayrıntılar...Karalahana aynı zamanda lif açısından zengin olup sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, kilo kontrolüne yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler. Mineraller bakımından da zengin olan karalahana, kemik sağlığını, kan yapımını, sinir sisteminin işlevini ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda K vitamini içeriğiyle kan pıhtılaşmasını sağlar ve kemik sağlığını korur. Karalahana çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, karalahana suyu da yapılabilir. Karalahana suyu, karalahananın yıkanıp parçalara ayrılmasından sonra blenderdan geçirilerek elde edilir ve tatlandırmak için limon suyu veya bal eklenebilir. Karalahana suyu sabahları aç karnına tüketildiğinde daha etkili olabilir.