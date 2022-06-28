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YAŞAM
28 Haziran 2022 - 12:12
Güncelleme: 28 Haziran 2022 - 12:30

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.84 yaşında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sevilen oyuncu kurtarılamadı.

YAŞAM
28 Haziran 2022 - 12:12
Güncelleme: 28 Haziran 2022 - 12:30
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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik


Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 7'den 70'e herkesin severek izlediği usta oyuncu Cüneyt Arkın gece saatlerinde Ulus'ta bulunan evinde rahatsızlandı.Ailesi tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Arkın  burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 84 yaşında hayatını kaybetti.


Öülünün ardından açıklama yapan hastane yönetimi kalbinin durması sebebiyle gece saatlerinde ambulans ile hastanelerine gelen usta oyuncunun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği aktarıldı.Büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını aktaran hastane yönetimi ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığında bulundular.



Sevenlerini yasa boğan haber kısa sürede sosyal medyada ençok konuşulanlar listesine girdi.Çok sayıda kişi habere inanmazken usta oyuncunun hayranları sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.
Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat ve Battal Gazi film serisi filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu bir süre önce çoklu organ yetmezliğinden kaybettiği dostu Fatma Girik'in ölümünün ardından 'Bekle beni Fatmam' diyerek yas tutmuştu.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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