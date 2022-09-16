Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül













Türkiye'nin dijital dönüşümün liderlerinden Türk Telekom'un Faaliyet Raporu, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen League of American Communications Professionals (LACP) Vizyon Ödüllerinde ‘Telekomünikasyon' ve ‘Şirket Grupları, Holdingler' kategorilerinde toplamda 14 ödülün sahibi oldu. 100 puan üzerinden değerlendirilen LACP Vizyon Ödüllerinde ‘Şirket Grupları, Holdingler' kategorisinde 99 puan alarak Platin Ödül alan şirket, ‘Telekomünikasyon' kategorisinde ise 98 puan alarak Altın Ödül'e layık görüldü. Kapak tasarımı, yönetici mesajı, anlatım, finansal bilgilerin sunumu, üretkenlik ve navigasyon gibi kriterler üzerinden değerlendirilen Türk Telekom Faaliyet Raporu LACP Vizyon Ödülleri jürisinden tam puan aldı.Ayrıca bu yıl LACP tarafından ilk defa eklenen kategoriler arasından ‘Raporun sanatsal ve iletişim mükemmelliği' kategorisinde Teknik Başarı Ödülüne layık görülürken Türk Telekom Faaliyet Raporu, Şirket dışında ürettirilen raporlar sıralamasında EMEA'de Platin ödüle layık görüldü.