Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...

EuroCup'ın 8. haftasında Türk Telekom, İngiliz ekip London Lions'ı Ankara'da konuk etti. Sezonun ilk yedi maçında beş galibiyet alan temsilcimiz, maça tutuk başladı ve ilk çeyreği 13-18 geride kapattı. İkinci çeyrekle birlikte vidaları sıkan Erdem Can'ın ekibi, soyunma odasına 40-36 önde gitti. Türk Telekom, soyunma odası dönüşü vitesi iyice arttırıp üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıdı. Son çeyrek ise Ankara'da bayram havası vardı. Türk Telekom, 100 sayı barajını da geçerek seyircisine güzel bir galibiyet armağan etti. Türk Telekom'da beş oyuncu çift haneli skor üretti. Sestina 20 sayı, Grant 18 sayı ve 9 asist, Erkan Yılmaz 15 sayı, 6 asist ve 6 ribaund, Jones 13 sayı ve 7 ribaund, Bouteille ise 11 sayıyla maçı tamamladı. London Lions'ta 2020/21 sezonunu Türk Telekom'da geçiren Sam Dekker 20 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle mücadeleyi tamamladı. Türk Telekom, gelecek hafta Buducnost'un konuğu olacak.