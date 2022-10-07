EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 16:20

Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler

Türk Telekom'dan tüm emeklileri etkileyecek bir kampanya açıklaması yapıldı. Emekliler için kampanya düzenlendiğini duyuran Türk Telekom, 12 ay boyunca sadece 20 TL ödeme kampanyasını açıkladı.

EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 16:20
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Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler


Türk Telekom, emekli vatandaşlar için özel bir kampanya hazırladığını açıkladı. 12 ay taahhüt sözü verene sadece 20 TL tutarlı faturalı planı tercih etmeleri halinde kampanyadan yararlanma imkanı olduğu duyuruldu.

Kampanya, kimliği 50 yaş ve üzeri olan tek faturalı müşterilere yönelik olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, müşteri hizmetleri veya SMS yoluyla teyit edilebilirler. SMS ile sözleşme imzalamak isteyen emekliler "SOZ 500" yazıp 5555'e SMS gönderebilecekler.



Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya

12 AY SADECE 20 TL

Taahhüt veren emekli vatandaşlar geçerli fatura dönemi boyunca aylık prim indirimi hakkına sahip olacaklar. 12 fatura döneminde kullanılan kampanya Türk Telekom Mobil Faturalı Emekliler içindir. 12 aylık taahhütlerinden vazgeçerek Türk Telekom Mobil, Fan, Türk Telekom Ev İnterneti ve diğer kooperatif ön ödemeli tarifelerine geçiş yapan müşteriler için o güne kadar kazanılan indirimlerin toplamı son gün dikkate alınacaktır. Fatura Taahhüt tutarları ve kalan aylık ücretler müşteri lehine eklenir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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