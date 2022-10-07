Türk Telekom, emekli vatandaşlar için özel bir kampanya hazırladığını açıkladı. 12 ay taahhüt sözü verene sadece 20 TL tutarlı faturalı planı tercih etmeleri halinde kampanyadan yararlanma imkanı olduğu duyuruldu. Kampanya, kimliği 50 yaş ve üzeri olan tek faturalı müşterilere yönelik olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, müşteri hizmetleri veya SMS yoluyla teyit edilebilirler. SMS ile sözleşme imzalamak isteyen emekliler "SOZ 500" yazıp 5555'e SMS gönderebilecekler.
EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 16:20
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Türk Telekom'dan tüm emeklileri etkileyecek bir kampanya açıklaması yapıldı. Emekliler için kampanya düzenlendiğini duyuran Türk Telekom, 12 ay boyunca sadece 20 TL ödeme kampanyasını açıkladı.
EKONOMİ
07 Ekim 2022 - 16:20
EDİTOR
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