Türk Telekom grup şirketi Sebit’ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi













Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden olan Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sebit, 34 yıllık Ar-Ge deneyimiyle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda oldukça verimli geçiren olmaları için lazım olan üst seviye becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi.Vitamin LGS; öğrencilere LGS başarısı için lazım olan okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst seviye becerileri kazandıran “akıllı bir çalışma sistemi” sunuyor. Sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor.