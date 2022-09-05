EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 13:28

Türk Telekom grup şirketi Sebit'ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi

Türk Telekom iştiraki ve kişiselleştirilmiş üniversiteye hazırlık ürünü Raunt'un geliştiricilerinden Sebit, öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkan soruları çözebilmeleri için lazım olan becerileri kazandıran akıllı bir eğitim çözümü geliştirdi. Vitamin LGS; detaylı raporlarla öğrencilerin performanslarını yakından takip ederek, sınava hazırlanmalarını sağlıyor.

EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 13:28
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Türk Telekom grup şirketi Sebit’ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi


Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden olan Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrencinin yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sebit, 34 yıllık Ar-Ge deneyimiyle Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda oldukça verimli geçiren olmaları için lazım olan üst seviye becerileri kazandırmak amacıyla Vitamin LGS'yi geliştirdi.

LGS'ye hazırlıkta her öğrenciye özel çalışma sistemi
Vitamin LGS; öğrencilere LGS başarısı için lazım olan okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst seviye becerileri kazandıran “akıllı bir çalışma sistemi” sunuyor. Sistem sayesinde çözülen her soruda öğrenci değerlendiriliyor ve yanlışlarına göre karşısına yeni sorular çıkarılarak eksiklerini tamamlaması ve hedef odaklı ilerlemesi sağlanıyor.



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Haber Editörü
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