Türk Telekom hattı kullananlar dikkat! Maaşınızdan her ay 80 TL kesilecek: Firma duyuru yaptı







Nasıl Katılınır?











Ziraat Bankası, Türk Telekom hat sahibi olan emeklilere bir kampanya yaptı. 12 ay taahhüt edilmeli. Aylık 80 TL sabit ücret karşılığında, her yöne 750 dakika, 750 SMS, 5GB internet ve sınırsız konuşma sahibi olunacak. Bunun için herhangi bir Türk Telekom bayisine nüfus cüzdanı ile başvurulabilir. Ayrıca Ziraat Bankası maaş müşterisi olunduğunun da kanıtlanması gerekir. Sonrasında, tarifeden hemen yararlanmaya başlanılabilir. Dakika, SMS ve GB'lar bittiğinde aşım ücreti ödenmemesi için tarife otomatik olarak durdurulacak.Kampanyaya katılan ve Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanların, sunulan aylık sabit ücret indiriminden yararlanabilmesi için, 12 ay taahhüt vermesi lazım. Kampanyaya katılmak için; ZİRAAT boşluk T.C. Kimlik numarası yazıp gelen SMS'e ZİRAAT ONAY yazarak Türk Telekom 5555'e SMS gönderebilir veya Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir.Ziraat Emekli tarifesine yeni hat tesisi, numara taşıma veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla gelen müşterilerden KDV ve ÖİV dahil aylık 150 TL ücret alınacak. Türk Telekom faturalı tarifelerinden geçiş yapan müşteriler ise KDV ve ÖİV dâhil aylık 175 TL olarak ücretlendirilecek. Bununla birlikte Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve kampanyaya katılan müşterilerden SMS veya Müşteri Hizmetleri aracılığıyla 12 fatura dönemi boyunca tarifede kalma sözü vermeleri durumunda Ziraat Emekli tarifesi için aylık 80 TL sabit ücret alınacak.Ayrıca Emeklinin Artı Ziraat'te Türk Telekom Kampanyası'ndan aynı T.C. kimlik numarası ile yeni hat tesis ederek numarasını Türk Telekom'a taşıyan veya Türk Telekom'lu faturasız hatlardan Ziraat Emekli tarifesine kaydolan müşteriler ile Türk Telekom'lu faturalı hatlardan Ziraat Emekli tarifesine kaydolan 1 müşteri yararlanabilecek. Kampanyaya katılan müşteriler 12 ay boyunca ilgili faturalı tarifede kalmayı taahhüt eder. Hattın iptal edilmesi veya abonenin faturalı hattan faturasız hatta geçmesi durumunda kampanya kapsamında sunulan aylık ücret indirimi ilgili fatura dönemi sonunda iptal edilecektir. 12. ayın sonunda müşterinin tekrar taahhüt vermesi ve halen emekli maaş ödemesini Ziraat Bankası'ndan alması durumunda kampanya devam edecek. Türk Telekom dışında başka bir operatöre numara taşıma, Türk Telekom dışında başka bir operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş, numara taşıma yoluyla kampanya kapsamında belirtilen tarifeye kayıt olma, yeni hat tesisi, Türk Telekom tarafından sunulan faturasız tarifelerden geçiş durumlarında kesilecek fatura ilgili fatura döneminde tarifedeki tüm faydaların tükenmesi durumunda kampanya indirimini ilgili dönem için kampanya kapsamında verilen tarife aylık ücret indirimi oranında, tükenmemesi durumunda ise kampanya indirimini gün ile orantılı tarife aylık ücreti oranında yansıtacak.