SPOR
19 Eylül 2022 - 15:31

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İstanbul 24 saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu. 17-18 Eylül'de gerçekleşen 24 saatlik mücadelede; bu yıl ilk kez eklenen solo kadınlarda Buket Demirci, solo erkeklerde Ahmet Karaoğlan zirveye yerleşirken 2, 4 ve 6 kişiden oluşan kategorilerde en fazlaca mesafeyi kateden takımlar kürsüye çıkmaya hak kazandı.

SPOR
19 Eylül 2022 - 15:31
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Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu


Dünyada büyük ilgiyle karşılanan ve bu yıl Türkiye'de ikincisi düzenlenen ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' 17-18 Eylül tarihinde Intercity İstanbul Park pistinde meydana geldi. Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ‘‘İstanbul 24 saat Boostrace” dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 500'ü aşkın profesyonel ve amatör sporcunun katılımıyla yoğun ilgi gördü. Bisiklet tutkunlarının mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından dünya üzerinde bisiklet severle buluştu.

Sporcuların mücadelesi nefes kesti
Sporcuların 24 saat süreyle pedal çevirdiği zorlu mücadelede izleyiciler heyecanlı anlara tanıklık ederken, en uzun mesafeyi kateden takımlar birincilik kürsüsüne yerleşti. İzleyenlerin de desteğiyle gece gündüz aralıksız devam etmekte olan yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi.



‘Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace'e bu sene ilk kez eklenen solo kadınlar kategorisinde Buket Demirci, solo erkekler kategorisinde ise Ahmet Karaoğlan birinciliği ele geçirdi. Yine bu yıl ilk defa eklenen Kurumsal Takım kategorilerinde; 4 kişilik erkeklerde Tivibu takımı, 4 kişilik karma kategoride Migros Sanal Market takımları birincilik kürsüsünde yerlerini alırken 4 kişilik erkeklerde Türk Telekom Bisiklet Takımı ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 6 kişilik kategoride ise kadınlarda Borusan takımı, karma kategoride Yapı Kredi takımları birinciliklerin sahibi oldu. Parkura çıkan takımlar içerisinde kadınlarda birinci turu en kısa sürede tamamlayan sporcu Giant Türkiye Team'den Arzu Sağnak olurken erkeklerde Tivibu kurumsal takımından Halil İbrahim Doğan oldu.

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