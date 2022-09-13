SPOR
13 Eylül 2022 - 09:55

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace için geri sayım başladı

Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' için geri sayım başladı. Bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde ikincisi düzenlenecek ve sporcuların 24 saat boyunca pedal çevirecekleri yarışta Kurumsal Takım kategorisi de yer oynuyacak. Türk Telekom çalışanları da 2 farklı takım ile şirketlerini temsil edecek.

SPOR
13 Eylül 2022 - 09:55
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Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace için geri sayım başladı

Dünyada ilgiyle karşılanan ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarış, 17-18 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde bisiklet severlerle buluşacak. 24 saat sürecek zorlu yarışta en uzun mesafeyi kat eden takımlar ‘Boostrace Kupası'nı almaya hak kazanacak.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, etkinliğe dair şunları söyledi: “Şirket olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destekle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında basketboldan atletizme güreşten badmintona 32 farklı branşta amatör sporcuları desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu motivasyonla ülkemizde yaygınlaşmasını desteklediğimiz bisiklet sporu için önemli bir organizasyon olan “İstanbul 24 Saat Boostrace”in bu yıl da ana sponsoruyuz. Ayrıca, organizasyona bir yenilik olarak eklenen Kurumsal Takım kategorisi kapsamında, şirketlere ait takımların da pedal çevireceği yarışta şirket olarak iki ayrı ekiple yerimizi alacağız. Yarış boyunca devam edecek aktivitelerle, organizasyonun sporcular, izleyenler ve tüm katılımcılar için oldukça keyifli geçeceğine inanıyoruz.”

Boost Sport Kurucusu ve Yarış Direktörü Kerim Sükan şu açıklamayı yaptı: "Dünyada en fazla ilgi çeken yarış formatlarından bir tanesi olan 24 saat bisiklet yarışını Türkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu format bisiklet sporunun özendirilmesinde önemli katkıda bulunmakta. Amacımız yarışımızı global alanda gelenekselleştirmek. Bu yıl da yurtdışında yarışımızı duyan 24 saat yarışçılarından sosyal medya ve elektronik posta aracılığıyla birden fazla talep aldık. Yarışanlar kadar izleyicilerin de ilgisini çeken organizasyonumuzun festival alanı da 24 saat boyunca açık olacak ve yarış boyunca düzenlenecek etkinliklere herkes katılabilecek. 500'ü aşkın katılımcı ile Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace 2022'yi heyecanla bekliyoruz."

Türk Telekom çalışanları da pistteki yerlerini alacak

Sporcuların solo olarak ya da 2, 4 veya 6 kişiden oluşan takımlarla değişmeli olarak, 24 saat boyunca pedal çevirecekleri ‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'de bu yıl ilk defa kurumsal takımlar da pistteki yerlerini alarak çalıştıkları kurumları temsil edecek. Türk Telekom çalışanları da 2 farklı takım ile Kurumsal Takım kategorisinde yarışacak. Bisiklet severler, yarışma ve ayrıntılarını Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu Spor üzerinden takip edebilecek.

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