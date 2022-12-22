SPOR
22 Aralık 2022 - 14:08

Türk Telekom liderliğini sürdürdü...

Türk Telekom, EuroCup'ta Buducnost'u 84-71 mağlup etti.

SPOR
22 Aralık 2022 - 14:08
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Türk Telekom liderliğini sürdürdü...


EuroCup B Grubu'nda lider Türk Telekom, deplasmanda Buducnost'u 84-71 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte grupta 7 galibiyete yükselen Ankara temsilcisi, grupta liderliğini sürdürdü.

 



Temsilcimizde Axel Bouteille; 26 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

 

Türk Telekom, bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçı da kazandı. Temsilcimiz, ikinci hafta Almanya deplasmanında Hamburg'u mağlup etti, daha sonrasında Polonya seyahetinde Slask Wroclaw'ı geçen Türk Telekom, komşu Yunanistan'da Promitheas'ı mağlup etti. Dün akşam Karadağ deplasmanında Buducnost'u mağlup eden başkent temsilcisi, deplasmanlardaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.

 

Türk Telekom, hafta sonu kendi evinde Gaziantep Basketbol'u 90-75 yenerek parkeden galip ayrılmıştı. Buducnost maçı sonrası Ankara ekibi, ligde Galatasaray NEF'in konuğu olacak. 24 Aralık'ta oynanacak ligdeki dev randevu 15:30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu maça ev sahipliği yapacak.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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