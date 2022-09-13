Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı

Türk Telekom, kolay ulaşılabilir ürün ve hizmetlerini Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı “Muhatabı Var” reklam serisiyle anlatmayı sürdürüyor. Serinin yeni reklam filminde, şirketin Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uça sağladığı iletişim hizmetleri ile dijital kanallara, çağrı merkezi ve saha ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekilerek, 7/24 erişilebilir müşteri deneyiminin önemi vurgulanıyor.