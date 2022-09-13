Türk Telekom, kolay ulaşılabilir ürün ve hizmetlerini Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı “Muhatabı Var” reklam serisiyle anlatmayı sürdürüyor. Serinin yeni reklam filminde, şirketin Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uça sağladığı iletişim hizmetleri ile dijital kanallara, çağrı merkezi ve saha ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekilerek, 7/24 erişilebilir müşteri deneyiminin önemi vurgulanıyor.
MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 12:08
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Muhatabı Var' reklam serisinin ikinci filmini yayınladı. Reklam filminde, dijital kanallardan çağrı merkezine, ülkenin 81 ilindeki mağazalarından saha ekiplerine ‘Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanınızda' mesajı verilerek şirketin milyonlarca kişiye sunduğu hizmeti anlatılıyor.
MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 12:08
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