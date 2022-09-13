MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 12:08

Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı

Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Muhatabı Var' reklam serisinin ikinci filmini yayınladı. Reklam filminde, dijital kanallardan çağrı merkezine, ülkenin 81 ilindeki mağazalarından saha ekiplerine ‘Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanınızda' mesajı verilerek şirketin milyonlarca kişiye sunduğu hizmeti anlatılıyor.

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 12:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı

Türk Telekom, kolay ulaşılabilir ürün ve hizmetlerini Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı “Muhatabı Var” reklam serisiyle anlatmayı sürdürüyor. Serinin yeni reklam filminde, şirketin Türkiye'nin 81 ilinde uçtan uça sağladığı iletişim hizmetleri ile dijital kanallara, çağrı merkezi ve saha ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekilerek, 7/24 erişilebilir müşteri deneyiminin önemi vurgulanıyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Herkes onu Azeri Kızı olarak tanıyor... Günel Zeynalova'nın değişimini gören bir daha bakıyor... Azeri kızı Günel estetik harikası ama bir içim su...
Herkes onu Azeri Kızı olarak tanıyor... Günel Zeynalova'nın değişimini gören bir daha bakıyor... Azeri kızı Günel estetik harikası ama bir içim su...
Son Haberler
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti bile dudak uçuklattı! Mesafeye göre okul servis ücretleri
Çocukları servisle okula göndermek hayal oldu! En kısa mesafe ücreti...
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu hakkında tüm merak edilenler
Emekli promosyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Emekli promosyonu...
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!
Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya...
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli araç listesi belli oldu! Artık engelli yakını da bundan yararlanabilecek!
Engelli araç alım şartları ve gerekli evraklar nelerdir ÖTV'siz engelli...
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!
Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank...
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
Sağlık çalışanı kansere yenik düştü
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım daha kolay bir hale gelecek! İstanbul havalimanlarına ulaşım kolaylaşıyor! İşte o tarihler verildi
İstanbulluların yüzünü güldürecek haber geldi! Artık ulaşım...
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...
Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık...
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...
Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor...
TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak, karar ne zaman açıklanacak?Merkez...
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi resmen duyurdu! Konut alanı imarlı arsalar 10 taksitle satışa çıkıyor
Elinizi çabuk tutun bu fırsat bir daha gelmez! Kocasinan Belediyesi...
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek'
Aileden güreşçi Yunus Emre Başar: 'Hedefim olimpiyatlara gidip ülkemizi...
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor indirim yapıldı! Depoları doldurmanın tam zamanı
Araç sahiplerine bir haftada 2. müjde! Benzin, mazot ve otogazda rekor...