Türk Telekom, Vodafone, Turkcell hat kullananlar dikkat! Hemen yapmanız gerekiyor: 300 TL ödemek zorunda kalabilirsiniz







4.5G UYUMLU MARKALAR AÇIKLANDI











Türkiye'de mobil hat sahipleri için önemli bir değişiklik söz konusu. Hat sahipleri, eski sim kartlarını yenilemezlerse kullanamayabilirler. Yeni yılda 4.5G sim kartı kullanmayan operatör kalmayacak ve eski sim kartların çekim sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor. İlerleyen tarihlerde sim kart değişimi zorunlu hale gelebilir. 2016'dan bu yana Türkiye'de teknoloji altyapısı geliştirilerek yeni adımlar atılıyor ve eski sim kartların değiştirilmesi için uyarılar yapılıyor. Türkiye'de yeni bir hat almak isteyenler için ücretler oldukça yüksek. Rakamlar 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, eski telefon modellerinde 4.5G uyumlu olanların listesi paylaşıldı.Türkiye'de 4.5G uyumlu olan ve eski sim kartlara sahip telefon modellerinin listesi açıklandı. Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy A7, Galaxy A5 gibi birçok Samsung modeli, iPhone 5-6 serisi, HTC One M9, General Mobile 4G, Vestel Venus 5.5V ve 5.5X, Huawei Ascend P7, Asus Zenfone 2, Lenovo Vibe Z2 Pro, Nokia Lumia 640, Lumia 930, LG G4 ve Sony Xperia serisi, bu listedeki modellerden sadece bazılarıdır. Bu telefonlar, yeni hat almadan önce eski sim kartlarla kullanmaya devam edilebilir.