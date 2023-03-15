Türk Telekom yeni çalışma arkadaşlarını arıyor! KPSS yok, deneyim şartı yok: O tarihe kadar başvuranlar yüksek maaşla işe başlayacak!

Türk Telekom, depremden etkilenen 11 il için özel bir personel alımı ilanı yayımladı.













Deprem bölgelerinde istihdam sorunlarını çözmek amacıyla gerçekleştirilen yeni işe alım ilanında, şartlarda birtakım esnekliklere gidildiği açıklandı.Firma, personel alımı için adayların başvurdukları pozisyona göre belli şartları taşıması gerektiğini belirtirken, KPSS puanı ve deneyim şartlarının ortadan kaldırıldığını ifade etti. Ancak, eğitim şartında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Çeşitli sektörlerdeki ticari ve kurumsal fonksiyonlarda çalışmak isteyen adaylar için, genellikle tercihen iktisadi ve idari bilimler, endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları istenmektedir. Bu bölümlerdeki eğitimler, işletme ve yönetim konularında temel bilgileri edinmenizi sağlayarak, iş hayatına hazırlar. Ancak, teknoloji fonksiyonları için gereken yetkinlikler farklı olduğundan, IT veya Elektrik-Elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olma şartı hala geçerliliğini korumaktadır.Türk Telekom, teknisyen pozisyonları için halen 30 yaş sınırı koşarken, diğer pozisyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu adaylar için, bilişim, elektrik-elektronik, haberleşme, enerji veya diğer teknik bölümlerden mezun olanların 25 yaş altıysa 3. veya 4. sınıf öğrencisiyken başvurabilecekleri açıklandı. Türk Telekom, yerinde çalışma modelini geliştirerek, bulunduğu bölgeden başvuru yapabilecek adaylar için bölgeden taşınmaları durumunda İstanbul veya Ankara'da hibrit çalışma seçenekleri sunulacağını duyurdu. Ayrıca, stajyer pozisyonları için uzaktan çalışma sistemleri kullanılabileceği de Türk Telekom'dan gelen bilgiler arasında.