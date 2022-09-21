EĞİTİM
21 Eylül 2022 - 10:28

'Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak'

Kalite ve Akreditasyonu Geliştirme Çalıştayı bağlamında icra edilen ‘Oryantasyon Programı' İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı'na (EQAR) yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız. Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

EĞİTİM
21 Eylül 2022 - 10:28
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'Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak'


Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından icra edilen ve proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un yürüttüğü Kalite ve Akreditasyonu Geliştirme Çalıştayı'nın ilki ‘Oryantasyon Programı' nda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve YÖKAK Üyeleri ile Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanları ve Rektörleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı ve Müdürü ile seçkin akademisyenler bir görüşme gerçekleştirdi.

“Yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız”



‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon' başlıklı konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı'na (EQAR) yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız. Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak. Akredite edilen yükseköğretim kurumları da EQAR tarafından yayınlanacak” ifadelerine yer verdi.

“2027 yılına kadar tüm üniversiteler programa alınacak"

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