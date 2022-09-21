











Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından icra edilen ve proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un yürüttüğü Kalite ve Akreditasyonu Geliştirme Çalıştayı'nın ilki ‘Oryantasyon Programı' nda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ve YÖKAK Üyeleri ile Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanları ve Rektörleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı ve Müdürü ile seçkin akademisyenler bir görüşme gerçekleştirdi.‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon' başlıklı konuşmasında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, “Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı'na (EQAR) yıl sonu üyeliğimizi tamamlayacağız. Türk yükseköğretimi Avrupa yükseköğretiminin bir parçası olacak. Akredite edilen yükseköğretim kurumları da EQAR tarafından yayınlanacak” ifadelerine yer verdi.