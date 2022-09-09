EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 12:02

Turkcell Global Bilgi Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi

Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı “Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022” listesi 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu.

EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 12:02
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Turkcell Global Bilgi Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi


Çalışan odaklı uygulamalarıyla iş yeri kültürü konusunda küresel otorite olan Great Place to Work Enstitüsü'nün “Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022” listesine girmeyi başaran Turkcell Global Bilgi, 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu. 8 Eylül'de İtalya'nın Venedik kentinde yapılan törende ödülünü alan Turkcell Global Bilgi, ilk defa Avrupa'nın en güzel işvereni seçildi.

“Tek odağımız çalışma arkadaşlarımız”



Çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen yenilikçi uygulamalarla sektörde öne çıktıklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konu hakkında şunları söyledi: “Türkiye'nin en fazlaca istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyuz. Vizyonumuz ve kurum kültürümüz sayesinde insanı her an odak noktamıza alıyoruz. Örnek vermek gerekirse; ‘Burada Kariyer Var' uygulamamızla çalışanlarımızın yeteneklerine göre kariyer planlamalarını yapıyoruz. ‘Techno Camp' programımızla genç mühendislerimizi sadece keşfetmekle kalmıyor, kariyer yolculuklarında gerekli olacak eğitimleri veriyoruz. Çevik kültürümüze uygun olarak tüm çalışanlarımıza ‘Focus Agile' programımızla çeviklik becerileri aşılıyoruz. Çalışanlarımızın duygu durumunun takip ederek ve sosyalleşme aktiviteleri sağlayarak motivasyonlarını artırıyoruz. Yüksek teknoloji çözümlerimiz sayesinde hem müşteri benzer şekilde çalışan deneyimi konusunda sektörde fark oluşturuyoruz. Çalışan deneyimi alanında küresel çapta bağımsız araştırmalar yapan bir şirket tarafından ödüle layık görülmemiz de oldukça yetenekli bir süreç yönettiğimizi gösteriyor. Avrupa'nın en güzel işvereni olmamızda katkısı bulunan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum.”

Great Place to Work Enstitüsü'nün Mart ayında açıkladığı “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022” ve “Best Workplaces for Millennials” kategorilerinde de 1'inci olan Turkcell Global Bilgi, “harika iş yeri” kriterlerini sağlayarak bu ödülü 5'inci kez almıştı.

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