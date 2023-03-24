Turkcell personel alım ilanına çıktı! O illerde yaşayan 1.100 kişi istihdam edilecek: Başvuru şartları duyuruldu













KİMLER BAŞVURABİLİR?

AKADEMİDE EĞİTİM DESTEĞİ

Turkcell, Kahramanmaraş depremi mağdurları için istihdam kampanyası başlattığını duyurdu. Şirket, grup bünyesinde 1.100 kişiye iş fırsatı sunduğunu açıkladı. Şirketten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, depremzedeler ve birinci derece yakınları Kariyerim.turkcell.com.tr'den açık ilanlara başvurabilecek.Turkcell, Türkiye'de 11 ili vuran büyük depremin ardından yaraları sarmak ve kalkınmaya destek olmak için kolları sıvadı. Şirket bu hedef doğrultusunda bir istihdam projesi uygulamaktadır. Şirket, Kahramanmaraş depreminden etkilenen şehirlerde yaşayan veya afet sonrası farklı şehirlere yerleşenlere iş imkanı sunuyor.Turkcell'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta 1.100 kişiye iş imkanı sunulacağı belirtildi. İşe alımlar şirketin ticari ve özel ortakları ile programcı yetiştiren grup şirketlerinden Atmosware ve telefon hizmeti veren Turkcell Global Bilg'e yöneliktir. GNÇYTNK genç alım programı ve "Geleceği Yazanlar" geliştirici iş gücü destek programlarına da katılım mümkündür. Adaylar #TurkcellIstihdamSeferberliği başlıklı pozisyona urani.turkcell.com.tr adresinden başvuru yapabilirler.Peki bu iş olanaklarından kimler yararlanacak? Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerin bulunduğu bölgede, olağanüstü hal yasasına göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Elazığ'da anne, baba veya kardeş gibi birinci derece yakınları afetzede olarak sınıflandırılan başvuru sahipleri iş başvurusunda bulunabilirler. programı . Ayrıca bu illerin dışında çalışan veya okuyan ve birinci derece yakınları “afetzede” olan adaylar da istihdam programına başvurabilmektedir.Turkcell istihdam seferberliği kapsamında; Tüm adayların çeşitli eğitimlerle destekleneceği kaydedildi. Adaylar, başvuru yaptıkları andan itibaren Turkcell Akademi tarafından hazırlanan eğitim kurslarında becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca ilgilenenler, Türkiye'nin en büyük yazılım topluluğu olarak nitelendirilen "Geleceği Kim Yazar" programı kapsamında Bootcamp programları, finteK ve bulut teknolojileri eğitimlerine katılabilirler. Adaylar, satış pazarlama ve kişisel gelişim gibi çeşitli konularda eğitimlerle birleştirilen eğitim ve sertifika programlarından da yararlanır.