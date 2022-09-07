YAŞAM
07 Eylül 2022 - 12:23

Turkcell Platinum Park'ta açık hava sineması başladı

Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül'e kadar farklı kategorilerde seçilmiş filmleri, Turkcell Platinum Park'taki Platinum Açık Hava Sineması'nda ücretsiz izleyebilecek.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 12:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Turkcell Platinum Park’ta açık hava sineması başladı


Turkcell Platinum, etkinliklerine Platinum Açık Hava Sineması ile devam etmekte. Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül'e kadar Turkcell Platinum Park'ta birbirinden farklı filmlerle doğayla iç içe açık havada sinema izleyebilecek. Ay boyunca sürecek etkinlikte müşteriler, hafta içi her akşam saat 20.30'da gösterilecek filmleri ücretsiz izleyebilecek.

8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak



Yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de Emma Stone'un başrolde olduğu ‘Disney's Cruella' ile başlayıp bilimkurgu filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni' ile sona erecek. Toplamda 8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak. Platinum ve Platinum Black müşterileri, telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları platinumacikhavasinemasi.com üzerinden uygun olan gösterime 2 kişilik rezervasyon yapabilecek. Sinemaseverler, gösterim başına patlamış mısır ve soft içecek ikramından da faydalanabilecek.

7, 19, 28 Eylül Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard)
 8, 16, 30 Eylül Dune: Çöl Gezegeni (It Begins: Dune)
 9, 20 Eylül Gerçek Kahraman (Free Guy)
 12, 21, 29 Eylül Eternals
 13, 23 Eylül Fransız Postası (The French Dispatch)
 14, 22 Eylül Kabus Sokağı (Nightmare Alley)
 15, 27 Eylül Disney's Cruella
 26 Eylül Vahşetin Çağrısı (The Call of the Wild)
EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına destek
Ordu’da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu
Ordu’da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu
Son Haberler
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak...
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'