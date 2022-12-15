Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta geride kaldı...







Olimpiakos 94-67 Fenerbahçe Beko







Anadolu Efes 78-83 Baskonia

Puan Durumu:

13. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu:Kızılyıldız 77-73 Zalgiris Kaunas Asvel 91-87 Partizan Olimpia Milano 71-77 Maccabi Tel Aviv Bayern Münih 64-68 Real Madrid Valencia 94-91 PanathinaikosAS Monaco 63-69 Barcelona Virtus Bologna 85-76 ALBA Berlin 5 sakatla Pire'de Olimpiakos deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, 27 sayılık farkla maçı kaybetti. Sarı lacivertliler, cuma günü evinde Baskonia'yı ağırlayacak. Anadolu Efes ise evinde Baskonia'ya 78-83 mağlup oldu ve beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. Anadolu Efes, cuma günü Partizan'ın konuğu olacak. Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, AS Monaco deplasmanında 22 dakika süre aldı ve 5 sayı attı.1-)2-) Olimpiakos 3-) Real Madrid 4-) Barcelona 5-)AS Monaco 6-) Baskonia 7-)8-) Maccabi Tel Aviv 9-) Crvena zvezda 10-)Panathinaikos 11-) Zalgiris Kaunas 12-) Valencia 13-) Asvel 14-) Virtus Bologna 15-) Partizan 16-) Bayern Münih 17-) ALBA Berlin 18-) Olimpia Milano