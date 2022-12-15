SPOR
15 Aralık 2022 - 11:46

Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta geride kaldı...

Dün oynanan maçlarla birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta tamamlandı. Haftanın sonuçları ve 14. hafta öncesi oluşan puan durumu detayda...

SPOR
15 Aralık 2022 - 11:46
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Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta geride kaldı...


13. haftada alınan sonuçlar ve puan durumu:

 

Olimpiakos 94-67 Fenerbahçe Beko



Kızılyıldız 77-73 Zalgiris Kaunas

Asvel 91-87 Partizan

Olimpia Milano 71-77 Maccabi Tel Aviv

Bayern Münih 64-68 Real Madrid

Valencia 94-91 Panathinaikos

Anadolu Efes 78-83 Baskonia

AS Monaco 63-69 Barcelona

Virtus Bologna 85-76 ALBA Berlin

 

5 sakatla Pire'de Olimpiakos deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, 27 sayılık farkla maçı kaybetti. Sarı lacivertliler, cuma günü evinde Baskonia'yı ağırlayacak. Anadolu Efes ise evinde Baskonia'ya 78-83 mağlup oldu ve beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. Anadolu Efes, cuma günü Partizan'ın konuğu olacak. Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, AS Monaco deplasmanında 22 dakika süre aldı ve 5 sayı attı.

 

Puan Durumu:

1-) Fenerbahçe

2-) Olimpiakos

3-) Real Madrid

4-) Barcelona

5-)AS Monaco

6-) Baskonia

7-) Anadolu Efes

8-) Maccabi Tel Aviv

9-) Crvena zvezda

10-)Panathinaikos

11-) Zalgiris Kaunas

12-) Valencia

13-) Asvel

14-) Virtus Bologna

15-) Partizan

16-) Bayern Münih

17-) ALBA Berlin

18-) Olimpia Milano

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