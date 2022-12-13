Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Bu akşam altı karşılaşma oynanacak.

- Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe Beko'nun lider konumunda bulunduğu ligde bu akşam altı, Çarşamba günü ise üç maç oynanacak. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Pire'de Olympiacos ile karşılaşırken; Anadolu Efes ise ertesi gün Baskonia'yı konuk edecek.
21:00
- Kızılyıldız - Zalgiris
- Olympiacos - Fenerbahçe Beko
- Asvel - Partizan
- Bayern Münih - Real Madrid
- Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv
- Valencia - Panathinaikos