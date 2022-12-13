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13 Aralık 2022 - 01:46

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Bu akşam altı karşılaşma oynanacak.

Fenerbahçe Beko'nun lider konumunda yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de Aralık ayının çift maç haftası bugün oynanacak altı karşılaşma ile başlayacak. Sarı - lacivertliler, Pire'de Olympiacos ile kozlarını paylaşacak.

SPOR
13 Aralık 2022 - 01:46
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Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Bu akşam altı karşılaşma oynanacak.
  • Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının heyecanı yaşanacak.


Fenerbahçe Beko'nun lider konumunda bulunduğu ligde bu akşam altı, Çarşamba günü ise üç maç oynanacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Pire'de Olympiacos ile karşılaşırken; Anadolu Efes ise ertesi gün Baskonia'yı konuk edecek.



21:00

  • Kızılyıldız - Zalgiris
  • Olympiacos - Fenerbahçe Beko
22:00

  • Asvel - Partizan
22:30

  • Bayern Münih - Real Madrid
  • Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv
22:45

  • Valencia - Panathinaikos
EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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