Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor. Bu akşam altı karşılaşma oynanacak.

Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının heyecanı yaşanacak.













Kızılyıldız - Zalgiris

Olympiacos - Fenerbahçe Beko

Asvel - Partizan

Bayern Münih - Real Madrid

Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv

Valencia - Panathinaikos

Fenerbahçe Beko'nun lider konumunda bulunduğu ligde bu akşam altı, Çarşamba günü ise üç maç oynanacak. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Pire'de Olympiacos ile karşılaşırken; Anadolu Efes ise ertesi gün Baskonia'yı konuk edecek.21:0022:0022:3022:45