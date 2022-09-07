Türkiye 2023’te 50 milyon turist bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bundan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 ülke dışında ikamet eden Türk vatandaşı ile birlikte toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı. Türkiye, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

TÜİK'in Nisan-Haziran verilerine göre ise turizm gelirinin yüzde 83,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2'si ise ülke dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından ele geçirildi. Konaklama yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, ülke dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu. Bu dönemde turistlerin kişi başı harcama miktarı 845 dolar, gecelik harcamaları ise ortalama 78 dolar olarak hesaplandı. Master Card verilerine göre, kişi başına en fazlaca para harcayan ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar oldu. Turistlerin ortalama kalış süreleri 4,5 gün olurken en fazla Alman, Rus, İngiliz ve Bulgar turist ağırlandı.

“Talep artınca fiyatlar da yüzde 25 artacak"

2023'te 50 milyonun üzerinde turist beklendiğinin müjdesini veren Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İçöz, “Bu güzel bir haber, ancak ulaşım açısından dezavantajı var. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere uçuşlara AB destek oluyor ve bu durum Avrupalı turistler için Yunanistan gibi ülkelere daha az fiyata uçma cazibesi oluşturuyor. Halen sürmekte olan savaşın ve uygulanan yaptırımların da etkisi ile Rusya'dan gelen turist sayısının 3 milyonu zor aşacağı tahmin ediliyor. 2023'te ise uluslararası alanda Türkiye'ye olan talebin yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Ancak doğal olarak aynı hızda konaklama oda arzını artıramayacağımız için Dolar ve Euro üzerinden konaklama fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış söz konusu olması öngörülüyor” dedi.

“Karşılaştırma 2019'a göre yapılmalı"

Prof. Dr. Orhan İçöz, doğru bir değerlendirme yapmak için bu rakamları turizmin zirve yaptığı dönem olan 2019'la karşılaştırmak yapmak gerektiğini anlatarak “Haziran sonuna kadar olan dönemde 2021'e kıyasla yüzde 185'lik bir artış var. Fakat hesabımızı 2019'a göre yapmamız lazım. Çünkü 2019 turizmin zirve yaptığı dönemdi. O zaman bu dönemdeki toplam turist sayısı 21 milyondu ve 19 milyon ziyaretçi sayısı kuşkusuz daha az ancak 2019'a da yakın. Bu sene savaş nedeniyle Ukrayna'dan turist gelemiyor ancak önceki yıllara göre azalsa da Rusya'dan ve Rusça konuşan diğer ülkelerden turist gelişi vardır. Gurbetçiler de ülkemiz için önemli bir turizm pazarı, ama bu ziyaretçiler genelde akraba ziyaretinde bulunduğu için konaklama ve yeme içme masrafları çok olmuyor. Batılı ülkelerden gelen turistler konaklama olarak çok fazla zaman kalmıyor” dedi.

Almanya'dan 2 milyon ziyaretçi

Türkiye'yi bu yıl en fazlaca ziyaret eden ülkelerden bahseden İçöz, “Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı ilk 6 ayda 2 milyon 30 bin ziyaretçi olarak 2019'dan yüzde 12 daha sık ve bu rakam Temmuz 2022 itibarıyla 2 milyon 992 bin kişiye yükselmiştir. Alman turist sayısı 2019'un ilk 6 ayı için 1 milyon 800 bin olarak gerçekleşmişti. Önümüzdeki aylarda da Almanların gelmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Alman turist sayısındaki bu artış ülke turizmi için oldukça güzel bir haber, çünkü Almanlar dünya çapında nüfuslarına göre en fazlaca seyahate çıkan ve iyi para harcayan turistler olarak kabul ediliyor, bu amaçla Türkiye daha çok Alman turist çekmek için uğraşmalıdır. İngilizlerin sayısı da 2019'a göre 250 bine yakın artış gösterdi.

İngilizler dünyanın en deneyimli ve klasik turistlerdir. Onlar için turizm bir gelenektir bu nedenden dolayı daha çok İngiliz'i Türkiye'de görmek turizmin geleceği açısından iyimser bir durum. İngilizlerin önümüzdeki yıllarda daha fazla geleceği tahmin ediliyor. Ucuzlukta onlar için ilk sıradayız tercihte ise 7'inci sıradayız. İngilizler Türkiye'de günde ortalama 86 pound harcıyorlar ve bu rakam İspanya ve Hırvatistan gibi ülkelerde çok daha yüksek. Avrupa pazarı olarak eksik kaldığımız konu Hollandalı turistlerdir, sayıları 500 binin altında, ülkeye çok az giriş yaptılar. Orta Doğu pazarı şeklinde de İranlılar son 4-5 senede son derece geliyorlar ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'de kendilerini daha rahat hissediyorlar. Belirtilen dönemde Gürcüler ve Irak'tan gelen turistler ise 500 bin civarında” şeklinde konuştu.

“Sayısı az ancak çok para harcayan turist isteniyor"

İstanbul ve Antalya'nın Türkiye'de turizmin liderliğini yapan şehirler olduğunu belirten İçöz, “Destinasyon popülerliğinde baş bölgesinde olan İstanbul Bu dönemde yaklaşık 7 milyon turist ağırladı. İkinci popüler destinasyon olan Antalya'ya da ilk altı ayda 6 milyon turist geldi. Bu verileri iyi izlememiz gerekiyor. Turistler hangi olanakları hangi düzeyde istiyorlar, bunları hesaplamamız lazım. Aslında istenen şey daha çok turist değil, daha düşük ancak daha fazla para harcayan turist. Böylece hem ülke kaynaklarını daha düşük tüketmiş oluyorlar aynı zamanda daha sık döviz getiriyorlar. Türkiye'nin elit turizmini yakalaması gerekiyor” dedi.

Savaş nedeniyle gelmeyen Rusların kontenjanını İngilizler doldurdu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turist sayısındaki düşüşü yorumlayan İçöz, “Turizm yöneticileriyle yaptığım görüşmelerdeki izlenimlerime göre ise Rusya pazarı zayıfladı ve Ukraynalı turist ise aşağı yukarı yok gibi. Rusya'ya yapılan birçok yaptırım var. Bu nedenle turist sayısı yarı yarıya düştü. Ama ilginç bir şekilde, Rusça konuşulan ülkelerden çok gelen oldu. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerden daha sık insan geliyor. Bu ülkelerden uçuş yasağı yok. Yaptırımları aşmanın yolu onların kredi kartlarının tanınması yoluyla olmuş. Rus turistler bakımından öne çıkan sorun kart ile harcama sınırlamalarıydı. MIR isimli ve Türkiye'de tanınan Kredi kartı kullanılması onları da rahatlatmış. Özellikle Antalya'ya çok Rus turist gidiyordu. İşletmeciler İngilizlerdeki sayısal artışı biraz da buna bağlıyorlar. Antalya'yı Ruslar dolduruyordu, kontenjan kalmıyordu. Rusların daha düşük gelmesi fiyat avantajının da etkisi ile İngilizlere fırsat tanıdı. Rus açığı İngilizler tarafından kapatılıyor” diye konuştu.