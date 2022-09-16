SİYASET
16 Eylül 2022 - 06:56

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ”ABD, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir” açıklamasını paylaştı.

SİYASET
16 Eylül 2022 - 06:56
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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama


Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması üçüncü tur istişareleri hakkında ortak açıklama yayımladı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın üçüncü tur istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman‘ın başkanlığında 15 Eylül 2022 tarihinde Washington'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

İkili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da istişarelere katılım sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ortaklık ilişkisinden ve Mekanizma çerçevesinde bundan önce yapılan görüşmelerden hareketle, NATO Müttefiki iki ülke arasındaki güçlü işbirliği teyid edilmiş, ikili ilişkiler ile stratejik ve küresel meselelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.



Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin temellerini oluşturan ekonomik, güvenlik, kültürel ve sosyal derin bağların gözden geçirildiği dile getirilen açıklamada, “Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine ve Türkiye ile ABD arasındaki sarsılmaz savunma ortaklığının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair ortak taahhütlerini teyid etmişlerdir. İkili ticari ilişkilerde son zamanda sağlanan büyümeden duyulan memnuniyeti dile getirmişler ve ekonomik işbirliğini her alanda daha da ilerletmek konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Taraflar ayrıca, Türkiye ile ABD'nin küresel kamu sağlığı ile gıda ve enerji güvenliğini desteklemek konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtmişler, keza, enerji arzı, erişimi, verimliliği ve bağımsızlığını güçlendirmek için de birlikte çalışacaklarının altını çizmişlerdir” denildi.

Taraflar, bölgede yaşanan siyasi gelişmelerin ele alındığı vurgulanan açıklamada, “Transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlar, terörizmin her şekilde biçim ve tezahürüyle mücadelenin gerekliliğini vurgulamışlardır. Heyetler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler, NATO'nun birliği ile aralarındaki eşgüdümün daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele almışlardır. ABD, Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik İstanbul anlaşmasının hayata geçmesi için Türkiye'nin sergilediği arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Taraflar, Ortadoğu ve Afrika dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde Türkiye ile ABD arasında olası işbirliği fırsatlarını değerlendirmişler, Güney Kafkasya'da barışın teşvikinin önemini vurgulamışlardır. Her iki taraf da etkin ve samimi görüş alışverişinin devamından duyulan memnuniyeti dile getirmiş, gelecekte üst düzeyli karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. Türkiye ile ABD, müteakip Stratejik Mekanizma toplantılarında, ilişkilerde sağlanan ilerlemeleri ve yeni işbirliği alanlarını gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Editörü
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