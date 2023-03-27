Türkiye bahara hasret kaldı! Soğuklar tekrar başlıyor: O illerde sıcaklık 15 derece birden çakılacak!

SOĞUK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ ÇOK ETKİLEYECEK
Türkiye nisan ayına girmesine az bir zaman kala yeniden kışı yaşayacak. Özellikle bazı bölgelere karar kış yeniden gelecek. Özellikle İstanbul bu hava muhalefetinden etkilenecek illerin başında olacak. İşte hava durumu tahminleri…
Hava sıcaklıkları bir anda 15 derece düşecek. Yaz geliyor derken kış yoksa yeniden mi geliyor. Mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilen hava durumu hakkında detaylı bilgi edinmek için haberimizi okuyun… Hava durumu ile ilgili olarak son bir uyardı geldi bu uyarıya göre Türkiye’nin bazı bölgeleri yine kara kışı yaşayacak. Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı bölgeler ise soğuk hava dalgasına giriyor işte o bölgeler ve hava durumlarının detaylı açıklaması….
Türkiye bu kışı çok kurak geçirdi ancak bir anda yükselen havadan sonra yağmur bir daha yağmaz denirken hava durumunda son dakika
gelişmesi yaşandı. Hava sıcaklıkları yaklaşık olarak 15 derece gerileyecek ve kış yüzünü tekrardan gösterecek. Bazı bölgelerde ise sıcaklığın 18 derece kadar düşmesi de bekleniyor. Mart sonunda yağışlar geç de olsa düşmeye başladı. Kış aylarında gelmeyen yağmur geçte olsa geliyor. Hava durumu tahmincisi uzmanların görüşlerinden yola çıkarak hazırlanan habere göre 29 Mart Çarşamba gününden itibaren soğuk hava dalgası Türkiye’yi fena saracak. Bu soğuk hava dalgası ise hava sıcaklıklarını tam 18 derece birden düşürecek. Meteorolojiden de konu ile ilgili olarak , kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 12 il için sarı ve turuncu kod ile uyarı verildi.
KIŞ GERİ Mİ GELİYOR?
Hava Forum sitsinden edinilen bilgilere göre uzmanlar şu yorumu yaptılar: “Yeni haftada maalesef kendine dikkat etmeyen birçok kişi hasta olacak. Örneğin İstanbul'da pazartesi 21 dereceye kadar çıkacak sıcaklık çarşamba gündüz 5-6 gece ise 2-3 dereceye kadar inecek. Aradaki fark neredeyse 20 derece! Tam hastalık havası... Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar.”
DEPREM BÖLGESİNE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’de hava durumlarındaki ani düşmeden dolayı deprem bölgesi içinde yeni bir uyarı yayımladı. Deprem bölgesinde sarı ve turuncu kod ile uyarı veren meteorolojiye göre bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışların olması bekleniyor. Meteoroloji, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te bu uyarılarını bildirirken Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamalarda, kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel ve taşkınlara karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağış altında olacak. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışına teslim olacak. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken vatandaşların da gerekli tedbirleri alması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ise parçalı ve çok bulutlu bir havanın olacağını belirtirken Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de aktarıldı.