SPOR
09 Eylül 2022 - 13:27

Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Yemeksepeti arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

SPOR
09 Eylül 2022 - 13:27
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Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sponsoru Yemeksepeti ile imza töreni düzenlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsor firmanın CEO'su Mert Baki, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve sponsor firmanın yöneticileri katıldı.



İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bugün Türkiye'nin gurur duyduğu ve milyonlarca kişiye ulaşan marka ailemize katılarak Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu. Bu yaz bütün yaş kategorilerinde adından söz ettiren, Basketbol Milli Takımlarımız; ülkemizin en prestijli kuruluşlarından yeni sponsorumuz ile güçlerini birleştirerek daha büyük başarılara yürüyecektir" dedi.

Hidayet Türkoğlu: "Basketbol ailemiz zaman içinde genişliyor"

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalarak Berlin'de mücadele etmeye hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutlayan Başkan Türkoğlu, "Berlin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızı Fransa ile oynayacağımız son 16 müsabakası için Arena Berlin'e davet ediyorum. Kadın ve erkek milli takımlarımızın her kategorideki sporcularıyla gurur duyuyoruz. Basketbol, heyecanın, birlikteliğin ve enerjinin çok yüksek olduğu bir spor. Bu yönüyle sporseverler için değeri sürekli artan bir çekim merkezi olmaktadır. Ligimizde artan rekabet dozu ve takımlarımızın uluslararası başarıları da basketbolumuzun cazibesini artırıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; ülkemizin önemli marka ve kurumlarının, basketbolu tercih etmeleri bizleri daha güçlü hedefler koymak için motive etmektedir. Sponsorlarımızla büyük basketbol ailemiz gün geçtikçe genişliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve sponsor markamızın güçlü algısını bir çatı altında toplama başarısı gösteren, kendi çalışma arkadaşlarıma ve Sponsorumuzun CEO'su Mert Baki olmak suretiyle tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığımız anlaşmanın önemi, diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok fazla. Kendilerinin Türk basketboluna ve milli takımlarımıza olan güvenlerinden dolayı heyecan duyuyoruz. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyor, daha uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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