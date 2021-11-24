Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşmaya imza attı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olarak gelen prens Al Nahyan ile baş başa görüşme sağlayan Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşme toplantılarına geçti.
Türkiye ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında ise iki ülke arasında yapılan anlaşmalar için imza töreni yapıldı.
BAE ile anlaşma masasına oturan Türkiye, enerji, finans, çevre ve ticaret alanlarında 10 ayrı anlaşmaya imza atıldı.