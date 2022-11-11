TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 00:24

Türkiye'de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!

Dünyanın en zengin iş insanları listesinin bir numarası Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 'Mavi Tik' ücretleri kullanıcıların en önemli gündem maddesi oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte mavi tik Türkiye ücreti de belirlendi.

TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 00:24
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Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak!


Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının hemen ardından mavi tik tartışması dünya gündemine damgasını vurdu. Onaylı hesap sahiplerine mavi tik özelliğini ücretli olarak vereceğini duyuran Musk, eleştirilerin odağında kaldı.

Tüm bu kargaşanın ortasında Twitter'da ücretli mavi tik dönemi resmen başlatılırken Twitter'ın ücretli mavi onay işareti artık herkes tarafından kullanılabilir hale getirildi.



Twitter'ın hafta sonu ABD'deki bazı kullanıcılara "yanlışlıkla" takıldığı iddia edilen "mavi tik", beklendiği gibi karşılığını verdi. Yalnızca ayda 8 ABD Doları ödeyen Twitter Mavi abonelerine sunulan mavi onay, artık Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere belirli ülkelerde mevcut olarak ayarlandı. Ayda 8 ABD doları ödeyen Twitter kullanıcıları artık doğrulanmış bir hesapları olduğunu belirtmek için mavi bir onay işareti alabilecekler.

MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE 110 TL OLARAK BELİRLENDİ

Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak

Türkiye'de ise mavi tik özelliğinde aylık ücretin 110 TL olduğu söyleniyor ancak Twitter'dan henüz resmi bir açıklama yok.

Twitter mavi onay işareti şu anda yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Twitter Blue yalnızca ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla, iOS cihazınızdan Twitter'a giriş yaptıysanız ve bu dört ülkeden birinde yaşıyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kaydolduğunuzda profilinizin yanında mavi bir onay işareti görebilirsiniz.

Twitter'ın yeni ücretli hizmeti, çoğu kişinin doğrulanmış bir hesap için ödeme yaparak ve hesap adını değiştirerek başkalarını taklit edebilmesi nedeniyle eleştirildi. Elon Musk daha sonra başkalarını taklit eden kullanıcıları bir kimliğe bürünme hesapları olduğunu açıklamaya çağırdı. Aksi takdirde Twitter'ı sahte isimlerle kullanan kişilerin hesapları otomatik olarak silinecektir denildi.

TWİTTER'DA ‘BEYAZ TİK KALDIRILDI

Türkiye’de 110 TL ödeyen Twitter'da mavi tik sahibi olacak

Çarşamba (dün) Twitter ünlülerin, ticari hesapların ve politikacıların "beyaz onay işaretini" duyurdu. Bu beyaz veya gri onay işareti, resmi etiketlerle kullanıcılara sunuldu. Yani tanınmış bir sanatçının Twitter profiline girerken İngilizce "resmi" veya "resmi" yazan bir etiket vardı... Ancak Twitter'ın gri tik dönemi kısa sürdü.

Sadece bir gün içinde Elon Musk gri tiklerin kaldırıldığını duyurdu. Milyarder iş insanı konuyla ilgili tweet'inde şunları söyledi: "Twitter'ın önümüzdeki aylarda çok aptalca şeyler yapacağını unutmayın. Yapmayanları değiştirin."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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