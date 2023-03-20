Türkiye'de 'aşırı hava koşulları' son 8 yılda rekor düzeyde artıyor!







HER YIL ARTAN METEOROLOJİK AFETLER







KURAKLIĞIN HER TÜRLÜSÜ MEVCUT DURUMDA

8 BÖLGENİN EKSTREM SICAKLIK ARTIŞLARI TESPİT EDİLDİ

EGE BÖLGESİN'DE SON 34 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

63 YILDA 4 ŞEHİRDE EN DÜŞÜK YAĞIŞ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ ARTIŞI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Dünyadaki su kaynaklarının tükenmesi ve kirlenmesi, doğanın tahribatı ve diğer olumsuz etkilere bağlı olarak “küresel ısınma”, “iklim krizi”, “iklim değişikliği” gibi terimlerle ifade edilen kriz ve değişimler birçok anormal hava olayına neden olmaktadır. . Türkiye'de 1940'tan bu yana üretilen meteorolojik raporlara göre, 2015 yılı ile 2022 yılı arasındaki 8 yılda meydana gelen aşırı hava olayları rekor oranında bir artış gösterdi.Şiddetli yağmurlar - sel, fırtına, dolu, orman yangınları, kar, çığ, yıldırım, kuraklık, yüksek sıcaklık, toprak kayması, kasırga, şiddetli soğuklar ve aynı zamanda kum fırtınası şeklindeki aşırı hava olayları dünyanın birçok yerinde yaşam ve ölüme neden olabilir. Raporlar, özellikle 2018'den bu yana, şiddetli sel, fırtına, dolu ve kar gibi aşırı hava olaylarında kademeli bir artışın yılda 750'yi aştığını tespit etti. 2021 ve 2022'de 1.000'den fazla hava felaketi meydana geldiğini gösterdi.Sıcaklık, yağış ve kuraklık durumuyla ilgili bir hava durumu raporu, 2023'ün iki aylık döneminde yağışların mevsimsel ortalamaların oldukça altında olduğunu gösterdi. Standart Yağış İndeksi (SPI) yöntemi ile üretilen 2023 Şubat ayı meteorolojik kuraklık koşullarına göre; son üç ay içerisinde Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde olağanüstü kuraklık durumları tespit edildi. Bu lsiteye ayrıca Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli yerleri de eklendi. Antalya, İzmir, Erzurum ve Artvin'in yanı sıra Ardan ve Karadeniz kıyılarının orta ve doğu kısmı "anormal kuraklık" listesine dahil edildi.1991'den 2020'ye 4,1 derece olan Şubat ayındaki ortalama sıcaklık, Şubat 2023'te 0,7 dereceden 3,4 dereceye kadar düştü. Adana Kozan'da sıcaklık 28.7 derece oldu. Şubat 2023'teki ortalama maksimum sıcaklık, 1991-2020 için normal olan maksimum sıcaklıktan 2,8 derece aha yüksek ve minimum sıcaklık, 1991-2020 için normal olan minimum sıcaklıktan 0,2 derece daha düşüktü. Şubat ayı uzun vade ortalamasına göre 8 bölgede aşırı hava durumu gözlemlendi. Finike 26 (fark 0,5), Manavgat 25,7 (fark 0,1), Demre 25,5 (fark 0,8), Tizre 24,9 (fark 0,4), Anamur 24,6 (fark 0,7), Marmaris 24,4 (fark 0,4), 18,2 (Şırnak için fark 0,7) ve Sarıkamış için 10.2 (fark 1.2).Şubat 2023 Bölge Yağış Raporu'na göre Türkiye'nin Şubat ayı yağışları normalin altında ve geçen Şubat ayının yağışlarının altında bir durum görüldü. Şubat (1991-2020) ortalaması 59,8 mm, Şubat 2022 61,7 mm ve Şubat 2023 45,3 mm idi. Normal yağışlara göre; geçen Şubat yağışlarına oranla yüzde 24 - yüzde 27 oranında azaldı. Öte yandan, tüm bölge için yağışlar Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Güneydoğu Anadolu dışındaki tüm bölgelerde normalin altında gerçekleşti. En büyük düşüş yüzde 82 ile Ege bölgesinde kaydedildi. Ege bölgesinde şubat ayı yağışları 34 yılın en düşük seviyesindeydi. İç ve batı Ege bölgeleri, İstanbul hariç Trakya, batı Çanakkale ve kuzey Antalya normalden yüzde 80'in üzerinde düşüş yaşarken, Karadeniz bölgesinin Diyarbakır ve Şırnak çevresindeki kıyı bölgeleri normalden yüzde 40 düşüş yaşadı.En yüksek yağış 169,1 mm ile Rize'de, en düşük yağış 4,3 mm ile Edirne'de ve en yüksek yağış ise %93 ile Edirne'de meydana geldi. Edirne ve Muğla dışında Aydın ve Uşak illeri 63 yılın en düşük yağışını Şubat ayında bildirdi. En yüksek artış yüzde 98 ile Artvin'de gerçekleşti. Türkiye, 1991'den 2020'ye ortalama 11 gün, ancak Şubat ayı ortalama 8,9 gündü. Karadeniz'in kıyı kesimleriyle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevresindeki kıyı kesimlerinde 15 ila 20 gün arası yağış görülürken, Giresun ilinde 20 günden fazla yağış görüldü.Bölgesel olarak, Marmara'da yağış normalden yüzde 46 ve Şubat 2022'den yüzde 67 daha düşüktü. Ege Denizi'nde normale göre yüzde 82, bir önceki yıla göre yüzde 84 oranında azaldı. Akdeniz'de ise yıl ortalamasına göre yüzde 54, bir önceki yıla göre yüzde 66 azaldı. İç Anadolu'da ise yıl ortalamasına göre yüzde 38, bir önceki yıla göre yüzde 43 azaldı. Karadeniz'de ise yıl ortalamasına göre yüzde 39, bir önceki yıla göre yüzde 41 arttı. Bu bir önceki yıla göre yüzde 50'lik bir artışı ifade ediyor ve Doğu Anadolu için neredeyse normal. Güneydoğu Anadolu, normalin yüzde 3 üzerinde ve bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydetti.