Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk Lirası araştırmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası tarafından başlatılan ve devam ettirilen Dijital Türk Lirası projesinin ilk fazına ilişkin çalışmalar kapsamında Dijital Lira Ağı Türk numarası üzerinden ilk ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.
EKONOMİ
29 Aralık 2022 - 16:30
Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Merkez bankası, araştırmasının ilk aşamasının bir parçası olarak ilk dijital Türk Lirası ödemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kapalı devre olarak başlatılan pilot testlerinin 2023 yılının ilk çeyrek döneminde sürdürüleceği bildirildi.
EKONOMİ
29 Aralık 2022 - 16:30
EDİTÖR