Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu







"PİLOT UYGULAMA 2023 YILINDA DA SÜRECEK"







GENİŞ KATILIMLI ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk Lirası araştırmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası tarafından başlatılan ve devam ettirilen Dijital Türk Lirası projesinin ilk fazına ilişkin çalışmalar kapsamında Dijital Lira Ağı Türk numarası üzerinden ilk ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.Merkez Bankası tarafından yürütülen sınırlı ve kapalı çevrim saha pilot testleri 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek. Denemelerden elde edilen sonuçların kapsamlı olarak değerlendirileceği veu bu çerçevede hazırlanan raporun da kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu, 2023 yılında seçilen bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin katılımıyla genişleyerek geniş bir katılımcı yelpazesiyle ileri düzey bir pilot test aşamasına başlayacak. Bu kapsamda dağıtık defter teknolojisinin ödemeler ekosisteminde kullanımı, gerçek zamanlı ödemelerle ilgili sistemlerle entegrasyon gibi konularda geliştirilen özgün mimari yapıları test etmeye devam ettirilecek. Açıklamada ayrıca, 2023 yılında dijital Türk lirasının ekonomik ve yasal çerçevesi ile teknik gerekliliklerinin araştırılmasına öncelik verileceği belirtildi.