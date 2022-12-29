EKONOMİ
29 Aralık 2022 - 16:30

Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu

Merkez bankası, araştırmasının ilk aşamasının bir parçası olarak ilk dijital Türk Lirası ödemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kapalı devre olarak başlatılan pilot testlerinin 2023 yılının ilk çeyrek döneminde sürdürüleceği bildirildi.

EKONOMİ
29 Aralık 2022 - 16:30
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Türkiye'de bil ilk! Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dijital Türk Lirası araştırmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası tarafından başlatılan ve devam ettirilen Dijital Türk Lirası projesinin ilk fazına ilişkin çalışmalar kapsamında Dijital Lira Ağı Türk numarası üzerinden ilk ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

"PİLOT UYGULAMA 2023 YILINDA DA SÜRECEK"

Merkez Bankası tarafından yürütülen sınırlı ve kapalı çevrim saha pilot testleri 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek. Denemelerden elde edilen sonuçların kapsamlı olarak değerlendirileceği veu bu çerçevede hazırlanan raporun da kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.



Merkez bankası, dijital TL ağı ilk ödemenin başarıyla tamamlandığını duyurdu

GENİŞ KATILIMLI ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu, 2023 yılında seçilen bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin katılımıyla genişleyerek geniş bir katılımcı yelpazesiyle ileri düzey bir pilot test aşamasına başlayacak. Bu kapsamda dağıtık defter teknolojisinin ödemeler ekosisteminde kullanımı, gerçek zamanlı ödemelerle ilgili sistemlerle entegrasyon gibi konularda geliştirilen özgün mimari yapıları test etmeye devam ettirilecek.

Açıklamada ayrıca, 2023 yılında dijital Türk lirasının ekonomik ve yasal çerçevesi ile teknik gerekliliklerinin araştırılmasına öncelik verileceği belirtildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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