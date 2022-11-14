Türkiye’de en fazla olan burçlar belli oldu! Zirvelerin burcu zirvedeki yerini koruyor! Bu burca sahip en az bir kişi tanıyorsunuz







TÜRKİYE'DE EN FAZLA GÖRÜLEN 2 BURÇ







Dünyanın tam aksine göre verilerle sahnede yerimizi aldık. TÜİK tarafından açıklanan veriler kapsamında Türkiye'de en fazla doğum oranı Ocak ve Ağustos ayında görülüyor. Türkiye'de en çok görülen burçlar dikkat çekiyor. Kırsal bölgelerde doğumlar Ocak ayında gerçekleşirken şehir merkezlerinde ise Ağustos ayında daha fazla doğum yaşanmaktadır. Ülkede en çok bulunan burçlar belli oldu. İşte o burçlar…OĞLAK BURCU Ciddi tutucu ve iradesi güçlü olan Oğlak burçları tam da kırsalda yaşayan insanları anlatıyor. Duygusal olmaları ve güçlü bir aile yapısına sahip olmaları oldukça dikkat çekiyor. Sürekli işle meşgul olan oğlak burcu insanlarının üretkenlikleri de oldukça fazladır. Hızlı organizasyon yetenekleri ile olayları kolay bir şekilde çözüme ulaştırır. Depresyon ve ruhsal problemler onlardan bir hayli uzak durur. Bu tanımlamalar tam da tipik Anadolu insanın işaret ediyor. Ülkemizde en çok görülen burçlardan bir tanesi Oğlak burcudur.ASLAN BURCU Zirvede olmayı seven Aslan burçları zirvedeki yerini koruyor. Egoist ve bencil olduğu düşünülen Aslan burçları aksine mücadeleci ve yardımsever tavırlarıyla oldukça dikkat çeker. İyimser ve dışa dönük bir karaktere sahip olan Aslan burçları zorluklarla başa çıkma konusunda da oldukça ustadır.Bir tarafları azimle çalışırken diğer tarafları da eğlenceye fazlasıyla düşkündür. Rahatlığı seven aslan burcu insanları çalışmaktan da uzak duramaz. Şehirde yaşayan Aslan burcu insanları da erken olgunlaşmaktadır.