YAŞAM
14 Kasım 2022 - 05:29

Türkiye'de en fazla olan burçlar belli oldu! Zirvelerin burcu zirvedeki yerini koruyor! Bu burca sahip en az bir kişi tanıyorsunuz

Türkiye'de en fazla hangi burcun olduğu belli oldu. Yıl içerisindeki doğumlara bakıldığında Ocak ve Ağustos ayında doğum oranının daha fazla olduğu görüldü. TÜİK tarafından açıklanan veriler kapsamında Türkiye'de en fazla bulunan iki burç belli oldu. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı bu burçlara sahip. İşte o burçlar…

YAŞAM
14 Kasım 2022 - 05:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye’de en fazla olan burçlar belli oldu! Zirvelerin burcu zirvedeki yerini koruyor! Bu burca sahip en az bir kişi tanıyorsunuz


Dünyanın tam aksine göre verilerle sahnede yerimizi aldık. TÜİK tarafından açıklanan veriler kapsamında Türkiye'de en fazla doğum oranı Ocak ve Ağustos ayında görülüyor. Türkiye'de en çok görülen burçlar dikkat çekiyor. Kırsal bölgelerde doğumlar Ocak ayında gerçekleşirken şehir merkezlerinde ise Ağustos ayında daha fazla doğum yaşanmaktadır. Ülkede en çok bulunan burçlar belli oldu. İşte o burçlar…

TÜRKİYE'DE EN FAZLA GÖRÜLEN 2 BURÇ

Oğlak Burcu



OĞLAK BURCU

Ciddi tutucu ve iradesi güçlü olan Oğlak burçları tam da kırsalda yaşayan insanları anlatıyor. Duygusal olmaları ve güçlü bir aile yapısına sahip olmaları oldukça dikkat çekiyor. Sürekli işle meşgul olan oğlak burcu insanlarının üretkenlikleri de oldukça fazladır. Hızlı organizasyon yetenekleri ile olayları kolay bir şekilde çözüme ulaştırır. Depresyon ve ruhsal problemler onlardan bir hayli uzak durur. Bu tanımlamalar tam da tipik Anadolu insanın işaret ediyor. Ülkemizde en çok görülen burçlardan bir tanesi Oğlak burcudur.

Aslan Burcu

ASLAN BURCU

Zirvede olmayı seven Aslan burçları zirvedeki yerini koruyor. Egoist ve bencil olduğu düşünülen Aslan burçları aksine mücadeleci ve yardımsever tavırlarıyla oldukça dikkat çeker. İyimser ve dışa dönük bir karaktere sahip olan Aslan burçları zorluklarla başa çıkma konusunda da oldukça ustadır.Bir tarafları azimle çalışırken diğer tarafları da eğlenceye fazlasıyla düşkündür. Rahatlığı seven aslan burcu insanları çalışmaktan da uzak duramaz. Şehirde yaşayan Aslan burcu insanları da erken olgunlaşmaktadır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı
Pahalılıktan hamsi yiyemeyenler bu haber size! Hamsi fiyatları düşüşe geçti etiketlerin yarı fiyatına satışlar başladı
Pahalılıktan hamsi yiyemeyenler bu haber size! Hamsi fiyatları düşüşe geçti etiketlerin yarı fiyatına satışlar başladı
Haftalık burç yorumları: 14-20 Kasım haftasında işte burçları bekleyenler
Haftalık burç yorumları: 14-20 Kasım haftasında işte burçları bekleyenler
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
Son Haberler
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bade İşçil kimdir, nereli, yaşı kaç? Bade İşçil biyografisi,...
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Amine Gülşe kimdir, nereli, yaşı kaç? Amine Gülşe biyografisi,...
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin...
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı...
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı...
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hande Doğandemir kimdir, nereli, yaşı kaç? Hande Doğandemir biyografisi,...
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kenan İmirzalıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kenan İmirzalıoğlu...
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli...
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Devlet Bahçeli kimdir, nereli, yaşı kaç? Devlet Bahçeli biyografisi,...
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi: 'Çok ciddiye almamak gerek'
Kerem Bürsin ile Hande Erçel Barıştı mı? Erçel'den açıklama geldi:...
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım? İnternet yavaşlığı ne zaman bitecek?
Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Facebook ne zaman düzelir 12 Kasım?...
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı, kadrosu ayrı güzel!
Güzel Günler dizisinin kadrosu resmen yıldızlar geçidi! Konusu ayrı,...
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain...
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden ödeyecek e-Devlet'ten başvuru yeter
Kirası yüksek olanlar kaçırmasın! Aile Bakanlığı 11.940 TL birden...