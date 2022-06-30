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SAĞLIK
30 Haziran 2022 - 11:48

Türkiye'de ilk 'Maymun Çiçeği Hastalığı' vakası görüldü

Bakan Koca Türkiye'de ilk Maymun çiçeği virüsünün görüldüğünü söyledi.

SAĞLIK
30 Haziran 2022 - 11:48
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Türkiye'de ilk 'Maymun Çiçeği Hastalığı' vakası görüldü


Dünya'da hızla yayılmaya başlayan ve 20'ye aşkın ülkede görülen Maymun çiçeği virüsü insanlar arasında panik yaratmıştı.Vakaların görüldüğü ülkeler önlem almaya başlamış bazı ülkeler ise kendi ülkelerine virüsün girmemesi için tedbirleri sıkılaştırmıştı.


son dakika gelen habarlere göre Bakab Koca Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsünün görüldüğünün açıkladı.Yaptığı açıklamasında Türkiye'de hastalığın tespit edildiğini ve vakanın 37 yaşındaki bir hastade görüldüğünün söyledi.Hastanın hemen tecrit edildiğini ve temaslı olduğu kişilerin tespitinin yapıldığını aktardı.Şimdye kadar farklı bir vakaya rastalamadıklarını ve araştırmaların devam ettiği aktarıldı.




Hastalık hakkında bilgilendirme yapan Bakan Koca virüsün solunum yoluyla değilde yakın temas yoluyla geçtiğini söyledi.
Hastalığın görüldüğü vatandaşımızın ise bağışıklık sisteminin yetersiz olduğunu aktardı.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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