Türkiye’de İş Dünyası’nın yeni sayısında sağlık ve gıda konuları ele alındı

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin yeni sayısı tanıtıldı. Derginin 11'inci sayısında 'Sağlıkta Sürdürülebilirlik' ve 'Tarım ve Gıdanın Dünü, Bugünü, Geleceği' konuları ele alındı. Türkiye Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yeni sayının içeriğiyle ilgili bilgiler verildi. Etkinliğe sağlık ve tarım sektöründen işin ehli kişiler katıldı.

"Sağlıkta sürdürülebilirlik projeleri Türkiye'de başarıyla gerçekleştiriliyor"

Sağlıkta sürdürülebilirlik konusuyla ilgili konuşan Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, "Dergide sağlıkta sürdürülebilirlik konusu ele alınıyor. Derginin tanıtımının Türkiye Hastanesi'nde yapılmasını anlamlı buluyorum. Türkiye'de İş Dünyası dergisi çıktığından beri başarılara imza atmıştır. Sağlıkta sürdürülebilirlik önemli bir konu. Sağlıkta sürdürülebilirliği sağlama da finansal ve sağlığa erişim konuları öne çıkıyor. Sağlık hizmetleri sürekli şekilde bütün halka yansımalıdır. Sağlıkta dönüşüm 2002 yılından beri Türkiye'de başlamış durumda. Sağlıktı sürdürülebilirlik projeleri Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

“Tarım varsa bizde varız noktasına geldik”