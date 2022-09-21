Türkiye’de ‘Kendin Yap’ showroomu açılmaya hazırlanıyor













Vitze Home markasının kurucusu İç Mimar Lara Öntürk Türkiye'de “Kendin Yap” showroomunun kapılarını açmaya hazırlanıyor. Showroomda ziyaretçiler yapılan ürünleri yerinde görüp satın alabilecek. Ayrıca ziyaretçiler kendi ürünlerini de yapabilecek. Showroomda ayrıca düzenli olarak atölyeler düzenlenecek. Buradaki atölyelerde ürün yapacaklar dilerse ürünlerini satışa da koyabilecek veya alıp evine de götürebilecek.Hem iç mimari bunun yanı sıra ‘Kendin Yap' alanında çalışmalarda yer alan Lara Öntürk bu projenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Showroomlar hem marka aynı zamanda da ürünlerin tanıtımı açısından pek çok önemli. Dolasıyla büyüme hedefinde olan firmaların ya da halihazırda geniş bir kitleye hitap eden markaların showroom açarak potansiyel müşterilerine oldukça verimli geçiren tanıtımlar da bulunduğunu görüyoruz. Biz de Türkiye'de 'Kendin Yap' showroomunu açarak bu alandaki çalışmaların önünü açmak istiyoruz” dedi.Sergileyecekleri ürünleri titiz bir şekilde seçtiklerini belirten Lara Öntürk, güçlü bir ekip ile çalışmalarda bulunduklarını dile getirdi. Öntürk, sözlerine şöyle devam etti: “Biliyorsunuz geçmişten bugüne farklı alanlarda showroomlar yapıldı ve yapılmaya devam etmekte. Marka ve ürün tanıtımı açısından pek çok önemli olan showroomlar, genellikle otomotiv sektörü ve kozmetik sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Şu ana kadar Türkiye'de Kendin Yap alanında bir showroom açılmadı. Umuyorum biz ilk olacağız. Çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Güçlü bir ekibimiz var, bu gerçekten çok fazla bir avantaj. Ekibimiz ile birlikte showroomda yer alması gereken ürünlerle ilgili de yoğun bir çalışma içindeyiz. Açacağımız showroomun bu alandaki çalışmaların öncüsü olacağına inanıyoruz.”