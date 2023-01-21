YAŞAM
21 Ocak 2023 - 17:30

Türkiye'de öğretmenlik yapıyordu! ABD'nin ilk Türk yetişkin film yıldızından olay itiraflar: Hiçbir şeyi gizlemedi!

Türkiye'de öğretmenlikten istifa ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve yetişkin film sektörüne giriş yapma sürecinden bahseden Alara isimli Türk bir anda birçok kişi tarafından en çok konuşulan şey oldu. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Amerika'da da bir süre öğretmenlik yaptığını ve sonraki zamanlarda da yetişkin film yıldızı olarak kariyerini değiştirdiğini aktaran Alara, ülkemizde insanların yetişkin filmlerine olan bakış açısını da bir bir anlattı.

YAŞAM
21 Ocak 2023 - 17:30
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Türkiye'de öğretmenlik yapıyordu! ABD'nin ilk Türk yetişkin film yıldızından olay itiraflar: Hiçbir şeyi gizlemedi!


Amerika'ya yerleşen ve ismini "Alara" olarak açıklayan bir Türk kadın, öğretmenlik mesleğinden istifa etmesinden sonra Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya taşınmasını ve vermiş olduğu bu büyük değişim kararını katılmış olduğu bir programda anlattı. Programda bu konuların yanında Alara'nın değindiği bir başka konu ise Türkiye'de yetişkin filmlerine insannların bakış açısını olmuştur. Programın sunucuları "Daha önce hiç bir Türk'e rastlamadım" sözlerini kullanarak Alara'ya Türkiyede yetişkin film izleme alışkanlığını sordular ve Alara'nın vermiş olduğu samimi cevaplar ise herkesi şoka uğrattı.

Alara

HERKES İZLİYOR!



Yetişkin filmlerinin ülkemizde toplumsal bir şekilde pek fazla konuşulmamasını aktaran Alara, “Hiç kimsenin konuşmadığı bir konu ama herkes izliyor. Ben bir süre önce izlemeyi bırakmıştım ama yeniden başladı. Çünkü işin içine girdiğimde olaylara daha farklı bir gözle bakmaya başladım” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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