Türkiye'de öğretmenlik yapıyordu! ABD'nin ilk Türk yetişkin film yıldızından olay itiraflar: Hiçbir şeyi gizlemedi!







HERKES İZLİYOR!







Amerika'ya yerleşen ve ismini "Alara" olarak açıklayan bir Türk kadın, öğretmenlik mesleğinden istifa etmesinden sonra Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya taşınmasını ve vermiş olduğu bu büyük değişim kararını katılmış olduğu bir programda anlattı. Programda bu konuların yanında Alara'nın değindiği bir başka konu ise Türkiye'de yetişkin filmlerine insannların bakış açısını olmuştur. Programın sunucuları "Daha önce hiç bir Türk'e rastlamadım" sözlerini kullanarak Alara'ya Türkiyede yetişkin film izleme alışkanlığını sordular ve Alara'nın vermiş olduğu samimi cevaplar ise herkesi şoka uğrattı.Yetişkin filmlerinin ülkemizde toplumsal bir şekilde pek fazla konuşulmamasını aktaran Alara, “Hiç kimsenin konuşmadığı bir konu ama herkes izliyor. Ben bir süre önce izlemeyi bırakmıştım ama yeniden başladı. Çünkü işin içine girdiğimde olaylara daha farklı bir gözle bakmaya başladım” ifadelerini kullandı.