Türkiye'de Omicron vaka artışı var mı? Bakan Koca açıkladı!

Çeşitli temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya giden ve burada Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ve Omicron varyantı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni salgının merkezinin şuan için Avrupa olduğunu belirten Bakan Koca, Türkiye'de Omicron varyantı vakalarıyla ilgili henüz bir artış görülmediğini söyledi.
Omicron varyantına karşı mücadelenin azimli bir şekilde devam ettirileceğini söyleyen Bakan Koca, koronavirüs salgınında yaklaşık 2 yılın geride kaldığını ve aşı uygulamalarıyla kısıtlamaların önemli bir kısmının kaldırıldığını ve herkesi günlük hayata bir nebze de olsun geri kazandırdıklarını ifade etti.
Bugünün en çok konuşulan konusu olan Omicron varyantının yakın bir süreçte dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını beklediklerini sile getiren Bakan Fahrettin Koca, bulaş gücü yüksel olan bu varyanta karşı herkesin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha da dikkatli şekilde devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bakan Koca, konuşmasının devamında ayrıca, son 1 ay içerisinde 60 yaş üzerindeki kişilerin vakalardaki paylarının yüzde 16, vefat sayıları içerisindeki paylarının ise yüzde 87 oranında olduğunu kaydetti.
Omicron varyantına karşı mücadelenin azimli bir şekilde devam ettirileceğini söyleyen Bakan Koca, koronavirüs salgınında yaklaşık 2 yılın geride kaldığını ve aşı uygulamalarıyla kısıtlamaların önemli bir kısmının kaldırıldığını ve herkesi günlük hayata bir nebze de olsun geri kazandırdıklarını ifade etti.
Bugünün en çok konuşulan konusu olan Omicron varyantının yakın bir süreçte dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını beklediklerini sile getiren Bakan Fahrettin Koca, bulaş gücü yüksel olan bu varyanta karşı herkesin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha da dikkatli şekilde devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bakan Koca, konuşmasının devamında ayrıca, son 1 ay içerisinde 60 yaş üzerindeki kişilerin vakalardaki paylarının yüzde 16, vefat sayıları içerisindeki paylarının ise yüzde 87 oranında olduğunu kaydetti.