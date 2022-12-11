GÜNDEM
11 Aralık 2022 - 20:50

Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile peş peşe görüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde başta enerji, tahıl koridoru ve terör örgütleir ile mücadele gibi bölgesel konular olmak üzere Türk-Rus ilişkileri ele alındı. Erdoğan-Zelensky görüşmesinde Ukrayna'ya insani yardım ve tarım koridorları ele alındı. Görüşmede Erdoğan, tahıl koridoruna çeşitli gıda ve diğer emtiaların eklenebileceğini söyledi.

GÜNDEM
11 Aralık 2022 - 20:50
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Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile peş peşe görüştü..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün olan programında iki ülke lideri ile diplomatik görüşemeler vardı. Bu kapsamda Erdoğan ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaparken daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü.

TAHIL KORİDORUNDA FARKLI ÜRÜNLER DE TAŞINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile peş peşe görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede, ortak çabaların 13 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladığını söyledi. Tahıl koridorunun bir parçası olarak çeşitli gıda maddelerini ihraç etmeye başlayabileceğini ve kademeli olarak diğer malları da ihraç etmeye başlayabileceğini açıkladı. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini içtenlikle umduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN 30 KİLOMETRE DERİNE İNME VURGUSU



 Suriye'nin kuzeyinde devam eden PKK/YPG/PYD ayrılıkçı faaliyetlerine ve Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, 2019 Soçi Anlaşmaları uyarınca teröristleri sınır boyunca en az 30 metre derinliğine kadar inerek temizlemenin önem ve öncelik olarak arz ettiğini söyledi.

PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA ZELENSKİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatının ele alındığı, çabalarını sürdürdükleri belirtildi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın onları Ankara'da misafir eden 1.33 Ukraynalı yetim ve akranlarından oluşan bir grupla yakından alakalı olduğunu söyledi. Tahıl koridoruna çeşitli gıda ve diğer emtiaların eklenebileceğini ifade eden Erdoğan, Zaporijya nükleer santrali için çözüm bulunmasını umduğunu söyledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin G-20 zirvesinde açıkladığı Ukrayna barış planının uygulanmasına katkı sağlayabileceğini takdir ettiğini de dile getirdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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