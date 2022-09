Türkiye'de sağlık turizmine ilgi artıyor

Türkiye Dental Kurucu Ortağı Gökhan Oskay, Türkiye'deki sağlık turizmini değerlendirdi. Sağlık turizmine ilginin arttığını belirten Oskay, özellikle diş estetiği alanında Türkiye'nin dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.Oskay, bundan önce bir oyunculuk kariyeri olduğunu ama yıllardır ortaklık yaptıkları İbrahim Halil Turan ile sağlık sektöründe oldukça verimli geçiren bir marka kurmayı düşündüklerini söyleyerek, "Şu anda geldiğimiz noktada hayallerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Markamızı kurduğumuz ilk zamanlarda beni daha sık oynadığım dizilerden tanıyorlardı ama zamanla markamızın bilinirliği arttıkça beni Türkiye Dental'in bilenen yüzü olarak tanımaya başladılar" dedi.İşlerinde oldukça verimli geçiren olduklarını dışarıdaki olumlu tepkilerden anlayabildiklerini aktaran Oskay, "Hasta potansiyelimiz, gün geçtikçe global olarak artarken markamızın bilinirliliği ve güvenirliliği de artmaktadır. Dünya çapında ödüller alıyoruz. Yakın zamanda ki hedeflerimiz arasında dünyada ödül listelerinde yer almak ve bunun için hedeflerimiz var. Çalışma disiplinimizi bozmadan hedeflere ulaşma noktasında gerekli özeni gösterip başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.Oskay, gülüş tasarımına ilginin artmasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Gülüş tasarımının her insan için farklı gerekçeleri olabilir. Bazen bu durum fizyolojik bir ihtiyaç iken bazen de estetik kaygıdan kaynaklı olabilir. Sağlıklı ve iyi bir gülüş herkesin hakkı ve bizim motivasyon kaynağımız da bu aslında. Biz ekip olarak, hastalarımızın ihtiyaç ve isteklerini doğru belirlemeye ve bu isteklere göre optimum noktayı yakalamaya çalışıyoruz. Ekip olarak yaptığımız en güzel başarı her birimizin harika bir dinleyici olması. Ekibimizde iş bölümü ve uzmanlaşmaya önem verdiğimiz için herkes kendi alanındaki uzmanlığa göre tedavileri gerçekleştiriyor bu da bize doğru tedaviyi beraberinde getiriyor. Hastalarımızın memnuniyeti marka tanınırlığımızı artırıyor aynı zamanda da büyümemizde önemli rol oynuyor."Sağlık turizminin Türkiye'de bu kadar önemli bir noktada başarı göstermesinin temel nedeninden bahseden Oskay, "Ülkemizde sadece diş anlamında değil gerek sağlık gerekse estetik anlamda çok ciddi başarıları olduğunu dünyaya ispatlamış durumdayız. Ülkemizde yapılan operasyonların başarısı ve bunun yanı sıra fiyat uygunluğu bakımından değerlendirildiğinde hastaların bir çoğu Türkiye'yi tercih etmek istemektedir. Hastalarımızın çoğunluğu yurtdışından gelmektedir. Bunun arkasında oldukça verimli geçiren iş modeli vardır. Şöyle bir örnek vereyim size; bundan 3 yıl önce kadar Avustralya'dan 3 tane hasta geldi onlara gülüş tasarımı yaptık. Üçü de çok memnun gittiler ve 3 arkadaş bize orada referans olup eşlerini, dostlarını yönlendirdiler. Bu vesile ile 500'den fazla hastaya sadece Avustralya'dan tedavi edip göndermişizdir. İnsanların artık reklamdan çok kulaktan kulağa gerçek bilgilerle birbirlerine aktardıkları tavsiyeler iş görüyor. Bizimde önceliğimiz gelen her hastamızı maksimum derecede oldukça verimli geçiren ve mutlu yolcu etmek oldu" açıklamalarında bulundu.