Türkiye'de Strep A alarmı! 3 ilde görüldü, 1 çocuk yoğun bakımda! Strep A virüsü nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri ve tedavisi..

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STREP A NEDİR?

STREP A BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

STREP A TEDAVİSİ VE BELİRTİLERİ

BELİRTİLERİ

Vatandaşlar Strep A'nın ne olduğu ve nasıl bulaştığına dair cevaplar arıyor. İngiltere'de 10 çocuğun ölmesine sebep olan ve Türkiye'de de görülen hastalık ebeveynler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Srep A virüsü şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'de tespit edilirken İstanbul’da bir çocuğun bu bakteri yüzünden menenjit olduğu bildirildi. Gelen bu haberlerin ardından Strep A'nın belirtileri nelerdir sorusu akıllara geldi. İşte Strep A bakterisi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, bu bakterinin aslında bizde yıllardır var olduğunu söyledi. Zaman zaman ağır hastalık ortaya çıkaran bakterinin daha önceden herhangi bir ölümem sebebiyet vermemesinden dolayı endişe verici olduğunu kabul etmediğini belirten Prof. Dr. Çiftç, yinede herkesin bu konuda tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Tedavisi olan bir hastalık olduğundan bakhseden Prof. Dr. Ergin Çiftçi, erken dönemde verilen antibiyotiklerin 24 saat içeriisnde bulaş özelliğini tamamen kaybettirdiğini ifade etti.Strep A, boğazda ve deride oluşan bazılarında ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabilen bir bakteri türüdür. Birçok insan farkında olmadan bakteri taşıyabilir. Kişinin hasta olmaması başkalarına bulaştırmasına engel değildir.Bakteriyel bulaşma yolları arasında yakın temas, öksürme ve hapşırma yer alır. İşyerlerinde, okullarda, huzurevlerinde, toplu taşıma araçlarında ve maske veya yakın temasın olmadığı diğer yerlerde daha sık görülür.Şiddetli vakalarda antibiyotiklerle tedavi edilebilen A Grubu streptokoklar, boğaz ağrıları ve ciltte enfeksiyonal durumla başlar. Strep A bakterisi daha ciddi hastalıklara da neden olabilir. Bunlardan en tehlikelisi kızıl olarak bilinen ve esas olarak çocukları etkileyen kızıl hastalığıdır.STREP A bazı kişilerde herhangi bir belirtiye neden olmaz, ancak çoğu kişide kızarıklık, boğaz ve kas ağrıları, yüksek ateş ve yorgunluk kulak enfeksiyonları ve cilt yaraları gibi belirtiler görülür. Uzmanlar bu semptomların yaklaşık olarak bir hafta sürdüğünü söylüyor.Yutkunmada boğazda ağrı Yüksek ateş Lenf bezlerinde şişme Deride döküntü Bademciklerde iltihap Farenjit Kızıl hastalığı İmpetigo ya da erizipel şeklinde cilt enfeksiyonları Zatürre