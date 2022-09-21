''Türkiye'de yaklaşık 1 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor''













İstanbul Atlas Üniversitesi Medicine Hospital doktorlarından Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla açıklama yaptı. Doç. Dr. Gültekin, hastalığa yakalanmamak için risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Risk faktörlerini de açıklayan Doç. Dr. Gültekin, ''Obezite, çevre kirliliği, kalp hastalıklarına neden olan hastalıklar, psikiyatri hastalıklar Alzheimer hastalığının risk faktörleridir'' diye konuştu.Alzheimer hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Gültekin, ''Alzheimer hastalığı beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan ve ilerleyici özelliği olan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı bütün demansların yüzde 65'ini oluşturmaktadır. Türkiye'de yaklaşık bir milyon alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı için en belirgin risk faktörü yaşın ilerlemesidir. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus 2040 yılında yüzde 16,3'e çıkacak, 2080 yılında ise yüzde 25,6'ya yükselecek. Alzheimer hastalığı için dikkat çeken risk faktörü ilerleyen yaş olduğuna göre, bu veriler önümüzdeki yıllarda Türkiye'de daha çok sayıda alzheimer hastası olacağını göstermektedir'' dedi.Hastalık hakkında farkındalık oluşturulmasının önemine de değinen Doç. Dr. Gültekin, ''Toplumdaki sıklığı giderek artacak olan Alzheimer hastalığı için bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları her kesimi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bundan önemlisi demansa veya alzheimer hastalığına neden olan risk faktörlerinden sakınmak ve risk faktörlerini düzeltmek sağlık hizmet politikaları içinde dikkat çeken görevlerden biri olmalıdır'' ifadelerini kullandı.Risk faktörlerinin azaltılmasının gerektiğini aktaran Doç. Dr. Gültekin, ''Dünyada hastalığı yok eden tedavi yöntemi yok. Fakat risk faktörlerini ortadan kaldırdığımızda yüzde 40 oranında bu hastalığı önleyebiliyoruz. Bu risk faktörleri şunlardır; eğitim seviyesinin düşük olması, hipertansiyon, işitme kaybı, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel inaktivite, diyabet, sosyal kontaktın azalması, aşırı alkol kullanmak, kafa travması ve hava kirliliği. Bahsedilen bu riskleri düzeltmek ve kronik hastalıkları (diyabet ve hipertansiyon gibi) tedavi ile kontrol altında tutmak demans-Alzheimer riskini belirgin azaltabilir'' açıklamalarında bulundu.