DÜNYA
31 Mayıs 2023 - 12:29

Türkiye'den gitmek isteyen muhaliflere Alman Sol Parti'den vize kolaylığı talebi!

Almanya'da Sol Parti Eşbaşkanı Martin Schirdewan, seçim sonrası Türkiye'yi siyasi nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kalanlara vize muafiyeti getirilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA
31 Mayıs 2023 - 12:29
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Türkiye'den gitmek isteyen muhaliflere Alman Sol Parti'den vize kolaylığı talebi!


Deutsche Welle (DW) Türkiye'den edinilen bilgiye göre, Almanya'da muhalefette olan Sol Parti'nin Eşbaşkanı Martin Schirdewan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar iktidara gelmesi sonrasında ülkesini terk ederek Almanya'ya yerleşmek isteyen muhalif sığınmacılar için vize kolaylığı sağlanmasını istedi.

Fransız haber ajanslarından AFP'ye konuşan Schirdewan, "Erdoğan'ın Türkiye'de tekrar seçilmesi ve yetkililerin genişlemesiyle insanlar siyasi nedenlerden dolayı kaçmak zorunda kalacak" şeklinde ifadeler kullandı. Schirdewan, Türkiye'nin "derinleşen bir sosyal, ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya olduğunu" da ifade etti.



Sol Parti Eşbaşkanı, Erdoğan'ın "demokrasiyi ortadan kaldırıp kendi lehinde bir sistem kurarak" seçimi kazandığını savunarak, "Medya tamamiyle hükümetin kontrolünde gibi görünüyor" dedi.

Türkiye'den gitmek isteyen muhaliflere Alman Sol Parti'den vize kolaylığı talebi

"VİZE SİSTEMİ BASİTLEŞTİRİLMELİ"

Türkiye'de Şubat ayında gerçekleşen depremin ardından Almanya'da sevdiklerine kavuşmak isteyen depremzedeler için verilen vizelerin "bürokratik verilen vizelerin "bürokratik faciaya" dönüştüğünü söyleyen Schirdewan, muhaliflerin, öğrencilerin, gazetecilerin ve diğerlerinin "hızlı kabul, bürokrasisiz ve basitleştirilmiş bir vize sistemine" ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sol Parti siyasetçisi, konuşmasının devamında bunun bir birlik işareti olacağını da aktardı.

Schirdewan, Alman hükümetinin Almanya'da yaşayan muhaliflerin yargılanmasına daha olumlu tepki vermesi gerektiğini de söyledi. Sol Partili siyasetçi, ayrıca Türkiye ile gerçekleştirilen mülteci anlaşmasının Avrupa Birliği'ne "şantaj" yapılmasına neden olduğunu da kaydetti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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