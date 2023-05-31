Türkiye'den gitmek isteyen muhaliflere Alman Sol Parti'den vize kolaylığı talebi!

Deutsche Welle (DW) Türkiye'den edinilen bilgiye göre, Almanya'da muhalefette olan Sol Parti'nin Eşbaşkanı Martin Schirdewan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar iktidara gelmesi sonrasında ülkesini terk ederek Almanya'ya yerleşmek isteyen muhalif sığınmacılar için vize kolaylığı sağlanmasını istedi. Fransız haber ajanslarından AFP'ye konuşan Schirdewan, "Erdoğan'ın Türkiye'de tekrar seçilmesi ve yetkililerin genişlemesiyle insanlar siyasi nedenlerden dolayı kaçmak zorunda kalacak" şeklinde ifadeler kullandı. Schirdewan, Türkiye'nin "derinleşen bir sosyal, ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya olduğunu" da ifade etti.
Sol Parti Eşbaşkanı, Erdoğan'ın "demokrasiyi ortadan kaldırıp kendi lehinde bir sistem kurarak" seçimi kazandığını savunarak, "Medya tamamiyle hükümetin kontrolünde gibi görünüyor" dedi.