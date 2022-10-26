GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 11:06

Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti

Rekabet Kurumu, veri paylaşımı zorunluluğu ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Meta şirketine 346 milyon 700 bin lira idari para cezası kesti.

GÜNDEM
26 Ekim 2022 - 11:06
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Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti


Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezasıEski unvanı ile Facebook INC olarak bilinen Meta Platforms, Inc.'ye karşı 4054 sayılı Rekabeti Koruma Yasası'nın 6. Madde ihlali ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, Meta şirketine karşı başlattığı soruşturma kapsamında şirkete veri paylaşım zorunluğu ihlali çerçevesinde 246 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

 

REKABET KURULU'NDAN CEZANIN GEREKÇESİ



Rekabet Komisyonu tarafından 20 Ekim 2022'de gerçekleştirilen dosya görüşmesi sonucunda; Facebook'un temel hizmetler şeklinde adlandırdığı Facebook, Instagram ve WhatsApp aracılığı ile toplanan tüm verilerin birleşimi, rakiplerin kişisel sosyal ağ hizmetlerini kullanarak çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarına girmesini zorlaştırması ve rekabeti artırarak pazara girişini engellediği tespit edildi.

Bu kapsamda alınan kararda Meta şirketinin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği dolayısıyla adı geçen faaliyet gösteren teşebbüslere idari para cezasının kesilmesine karar verildi. Rekabet Kurulu'nun verdiği karar ile birlikte Meta şirketi 346 milyon 700 bin lira para cezası ödeyecek.

Karar metninde ayrıca şirketin verilen karara 60 gün içinde itiraz edebileceği de ifade edildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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