GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 19:42

Türkiye'den örnek öncülük! Tahıl Koridoru anlaşması Türkiye sayesinde imzalandı

Tüm dünyayı etkisi altına aldığı bilinen tahıl krizine Türkiye öncülük etti. Türkiye'nin öncülüğündeki anlaşma bugün imzalandı. Mesut Hakkı Caşın anlaşmayı değerlendirdi. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 19:42
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Türkiye'den örnek öncülük! Tahıl Koridoru anlaşması Türkiye sayesinde imzalandı


Günlerdir beklenen tahıl koridoru ile ilgili bugün sonuç alındı. Türkiye'nin öncülük ettiği tahıl krizinin çözülmesi için hazırlanan Tahıl Koridoru Anlaşması bugün canlı yayında imzalandı. Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tahıl koridoru anlaşması



Tüm dünyayı etkileyen gıda krizi Türkiye'nin öncülük etmesiyle çözüldü. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında olan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevk Girişimi Belgesi bugün canlı yayında imzalandı. Törende Birleşmiş Milletler'de genel sekreter olarak görev yapan Antonio Guterres de yer aldı. Genel sekreter Guterres imza töreni bittikten sonra açıklamalarda bulundu. Guterres, Karadeniz'de bir umut ışığı olduğunu ve dünyanın da en çok bu umuta ihtiyaç duyduğunu, Erdoğan'ın ısrarları sayesinde bu imzaların atıldığını ve teşekkür ettiğini belirtti. Guterres'e göre bu anlaşma sonrasında fiyatlar düşmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalar yaptı. 

Tahıl Koridoru Anlaşması Bugün İmzalandı

Erdoğan, önemli olanın gıda konusundaki güvenin temini olduğunu, fiyat artışlarının bu şekilde önüne geçilebileceğini, dünyada sorun olmaya başlayan gıda enflasyonunun kontrolünün sağlanabileceğini söyledi. İmzalar atıldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da açıklamalarda bulundu. Caşın, bunun tarihi bir anlaşma olduğunu, Mart ayında Türkiye sayesinde Kiev işgalinin durdurulduğunu, Rusya ve Ukrayna arasında olan savaşın gıda ve enerjiyi de etkilediğini, Türkiye'nin öncülük ettiği bu konunun milyarlarca insanı ilgilendirdiğini ve yaklaşık 20 ile 30 milyon ton buğday ve ayçiçek yağının aç insanlarla buluşturulmasının öneminin altını çizdi. Türkiye'nin bu konudaki rolünün de oldukça önemli olduğunu söyledi. Dr. Eray Güçlüer de anlaşma ile ilgili açıklamalar yaptı. Güçlüer; "Dünya aslına bakarsanız bugün bir gıda krizinden bu anlaşmayla kurtulmuş oldu. Özellikle de Ortadoğu ve Afrika'nın etkileneceği bu gıda krizi Türkiye öncülüğünde Dolmabahçe'de çözüme kavuştu. Türkiye bu konuda ağırlığını göstererek önemli bir rol oynadı. Aslında Türkiye bu konuda ağırlığını koyarak sadece kendi ülkesini değil dünya çapına da gücünü kanıtlamış oldu. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin dış politikasının ne kadar etkin ve başarılı olduğunu da görmüş olduk." dedi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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