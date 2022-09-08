EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:25

Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor

Sianji Well-Being Resort Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan enerji ve doğalgaz krizini Türkiye'nin fırsata çevirebileceğini belirtti. 2022-2023 kış sezonundan çok ümitli olduklarını belirten Çakır, yılın 300 günü güneş gören Türkiye'nin planlamayı doğru yapması halinde kış turizminde patlama yaşanması beklediğini, sadece önümüzdeki kış için 10-15 milyar dolar ek gelir beklediklerini söyledi.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:25
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor


Pandemiden sonra 2022 yılının başında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türk turizminin olumsuz etkilendiğini ama bu ülkelerden oluşan pazar açığının Avrupa ve Rusya dışındaki ülkelerden doldurulduğunu kaydeden iş adamı Recai Çakır, “Bu yıl rekora yaklaşacağız. Bizim hedeflerimize göre 2022 yılında 45-47 milyon turist, 32-34 milyar dolar gelir hedefine yaklaşıldı” dedi. AB'deki doğalgaz krizini Türkiye'nin lehine çevirebileceğini de belirten Çakır, bu doğrultuda gerekli adımların atılması halinde Türkiye'nin turizmde rekor kırabileceğini söyledi.

Türkiye'nin an itibariyle dünyada en fazlaca turist ağırlayan ülkeler arasında ilk 6'da yer aldığını ama ucuz pazarladığı için bu rakamın gelirler bakımından değerlendirildiğinde 13. sırada olduğunu kaydeden Çakır, “Karşıdaki Yunan adasında bir oda 368 euroya verilirken, bizde her şey dahil 158 euroya veriliyor. Bu nedenle istediğimiz hedefe ulaşmadık. Bizim rakibimiz olan Tunus, Mısır gibi ülkeler bile bizden 20 euro yukarıda” ifadelerini kullandı.



“Doğalgaz krizi Türk turizmine 15 milyar dolar ek gelir sağlayabilir”

Türkiye'nin her bölgesinin ayrı bir güzellikte olduğunu ve yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Allah'ın lütfu bir ülke olduğunu belirten Recai Çakır, “Elimizdeki potansiyeli kış turizmine çevirebilirsek bu sene önümüze çok değerli bir fırsat daha doğdu. Rusya'nın Avrupa'daki doğalgazı kısması ile an itibariyle doğalgazı evlerin yerine sanayisi durmasın diye Alman hükümeti büyük bir ihtimalle evlerde doğalgaz kısıntısına gidecek. Buna karşın da Almanya vatandaşına yardım yaparak ‘Gidin kışı sıcak ülkelerde geçirin' diyerek doğalgazda kısıntı yapacak. Bununla ilgili bazı çalışmalar var. Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları hızlı davranabilirse Avrupalıların hepsini kışın 5 yıldızlı otellerde her şey dahil yaparak barındırabiliriz. Bu durum Türk turizmine 10-15 milyar dolar ek katkı sağlayabilecek bir potansiyel oluşturulabilir. Bunun için hükümet yetkililerine, TURSAB'a ve diğer ilgililere büyük görevler düşüyor. Ayrıca direkt uçuşlara da ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

"İskandinav ülkeleri vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gidin diyor"

Bu sistemi kısmen kendi otellerinde gerçekleştirdiklerini, kış programları içinde sağlıklı yaşam programları da düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Bu şekilde AB ülkesindeki vatandaşları kendi ülkesinde gibi hissettirebiliriz. Bunun yanında termal turizmin de tanıtılıp pazarlanması gerekiyor. Bunu başarabilirsek kuş turizmini hareketlendirebiliriz. Bunun yanında Avrupalıların sadece enerji krizinden dolayı değil kışın da Türkiye'ye gelmesini sağlamalıyız. Yılın sadece 60 günü güneş gören İskandinav ülkelerini, yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Türkiye'ye çekebilmeliyiz. Türkiye Allah'ın verdiği bir lütuf ile 9-10 ay güneş gören bir ülke. İskandinav ülkeleri devlet olarak üç bin ile 8 bin euro arasında vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gidin diyor. Bu nedenle Türkiye olarak bu fırsatları değerlendirirsek Türk turizmi 12 aya çıkar” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL
İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi
İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Son Haberler
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi!...
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme...
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş...
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular yanlış çıktı
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından İngiltere Başbakanı Liz Truss''tan iyi haber geldi!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından...
Tokat’ta korkutan yangın!
Tokat’ta korkutan yangın!
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en...
Daire tartışmasında yeni perde
Daire tartışmasında yeni perde
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerine kazandırılıyor
Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm...
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara değerinde hediyeler verilecek! Son gün belli oldu sakın kaçırmayın
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara...
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda uyuşturucuyla yakalandı
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda...