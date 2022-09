Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor

Pandemiden sonra 2022 yılının başında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türk turizminin olumsuz etkilendiğini ama bu ülkelerden oluşan pazar açığının Avrupa ve Rusya dışındaki ülkelerden doldurulduğunu kaydeden iş adamı Recai Çakır, “Bu yıl rekora yaklaşacağız. Bizim hedeflerimize göre 2022 yılında 45-47 milyon turist, 32-34 milyar dolar gelir hedefine yaklaşıldı” dedi. AB'deki doğalgaz krizini Türkiye'nin lehine çevirebileceğini de belirten Çakır, bu doğrultuda gerekli adımların atılması halinde Türkiye'nin turizmde rekor kırabileceğini söyledi.Türkiye'nin an itibariyle dünyada en fazlaca turist ağırlayan ülkeler arasında ilk 6'da yer aldığını ama ucuz pazarladığı için bu rakamın gelirler bakımından değerlendirildiğinde 13. sırada olduğunu kaydeden Çakır, “Karşıdaki Yunan adasında bir oda 368 euroya verilirken, bizde her şey dahil 158 euroya veriliyor. Bu nedenle istediğimiz hedefe ulaşmadık. Bizim rakibimiz olan Tunus, Mısır gibi ülkeler bile bizden 20 euro yukarıda” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin her bölgesinin ayrı bir güzellikte olduğunu ve yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Allah'ın lütfu bir ülke olduğunu belirten Recai Çakır, “Elimizdeki potansiyeli kış turizmine çevirebilirsek bu sene önümüze çok değerli bir fırsat daha doğdu. Rusya'nın Avrupa'daki doğalgazı kısması ile an itibariyle doğalgazı evlerin yerine sanayisi durmasın diye Alman hükümeti büyük bir ihtimalle evlerde doğalgaz kısıntısına gidecek. Buna karşın da Almanya vatandaşına yardım yaparak ‘Gidin kışı sıcak ülkelerde geçirin' diyerek doğalgazda kısıntı yapacak. Bununla ilgili bazı çalışmalar var. Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları hızlı davranabilirse Avrupalıların hepsini kışın 5 yıldızlı otellerde her şey dahil yaparak barındırabiliriz. Bu durum Türk turizmine 10-15 milyar dolar ek katkı sağlayabilecek bir potansiyel oluşturulabilir. Bunun için hükümet yetkililerine, TURSAB'a ve diğer ilgililere büyük görevler düşüyor. Ayrıca direkt uçuşlara da ihtiyaç var” şeklinde konuştu.Bu sistemi kısmen kendi otellerinde gerçekleştirdiklerini, kış programları içinde sağlıklı yaşam programları da düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Bu şekilde AB ülkesindeki vatandaşları kendi ülkesinde gibi hissettirebiliriz. Bunun yanında termal turizmin de tanıtılıp pazarlanması gerekiyor. Bunu başarabilirsek kuş turizmini hareketlendirebiliriz. Bunun yanında Avrupalıların sadece enerji krizinden dolayı değil kışın da Türkiye'ye gelmesini sağlamalıyız. Yılın sadece 60 günü güneş gören İskandinav ülkelerini, yılın yaklaşık 300 günü güneş gören Türkiye'ye çekebilmeliyiz. Türkiye Allah'ın verdiği bir lütuf ile 9-10 ay güneş gören bir ülke. İskandinav ülkeleri devlet olarak üç bin ile 8 bin euro arasında vatandaşlarına D vitamini almaları için teşvik verip bol güneşli ülkelere gidin diyor. Bu nedenle Türkiye olarak bu fırsatları değerlendirirsek Türk turizmi 12 aya çıkar” diye konuştu.