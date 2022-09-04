GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:53

Türkiye düzensiz göçmenleri sınır dışı etmede Avrupa'yı geçti! En çok göçmeni sınır dışı eden ülke Türkiye!

2022 yılının başlarından bu yana Türkiye’den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısında rekor sayı! Türkiye’den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı tam tamına 75 bin 678. Avrupa ülkelerinde ise sınır dışı başarı oranı ortalaması iken Türkiye’de bu oran g sınır dışı başarı oranına sahip. Bu yüzden Türkiye düzensiz göçmenleri sınır dışı etmede Avrupa’yı geçti. İşte Türkiye’nin düzensiz göçmenleri sınır dışı etmedeki başarısı…

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:53
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Türkiye düzensiz göçmenleri sınır dışı etmede Avrupa'yı geçti! En çok göçmeni sınır dışı eden ülke Türkiye!


Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı koordinesinde: Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmeye devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 2022 yılında 204 bin 966 düzensiz göçmenin türkiye sınırlarına girişleri engellenmiş durumda.

Yasa dışı yollarla Türkiye sınırları içerisine giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine denk gelen sürede %100 artışa geçerek 158 bin 525’e yükseldi.

8 Aylık Süreçte 75 Bin 678 Düzensiz Göçmen Sınırların Dışına Gönderildi!



Düzensiz göçmenlerin ülke sınırlarından gönderilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Tüm uyruklarla beraber 2022 yılı başından bu yana 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıla oranla düzensiz göçmen sınır dışı edilme sayısı %143 artış yaşadı.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 150, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 61 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 183 arttı.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 401 bin 187’ye fırladı.

Düzensiz Göçmen

Afganistan ve Pakistan Ülkelerine 188 Charter Seferi Yapıldı!

2022 yılında Afganistan ülkesine düzenlenen 186 charter yani özel uçak seferiyle beraber 34 bin 557 ve tarifeli uçuşlar aracılığı ile 10 bin 229 olmak üzere toplam 44 bin 786 Afganistan uyruklu vatandaşın ülkelerine geri dönüşleri sağlandı. Pakistan ülkesine düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla birlikte toplamda 8 bin 114 düzensiz göçmenin ülkelerine transferleri sağlandı.

Düzensiz Göçmen

Türkiye’nin Düzensiz Göçmenleri Sınır Dışı Etme Oranı %67!

Son zamanlarda yoğun bir biçimde düzensiz göçmen problemi ile karşı karşıya kalan Türkiye, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde bir başarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. 2021’de AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmenin tespit edilmesine rağmen bu göçmenlerden yalnızca 73 bin 30’u ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Bununla beraber Avrupa ülkelerin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme oranı yalnızca % 10 olarak kayıtlara geçti. Ülke bazı ele alındığında sınır dışı başarı oranlarının Almanya’da yüzde 9 (120 bin 285 düzensiz göçmenden 10 bin 785’i sınır dışı edildi), Belçika’da yüzde 24 (10 bin 885 düzensiz göçmenden 2 bin 655’i sınır dışı edildi), Yunanistan’da yüzde 18 (38 bin 15 düzensiz göçmenden 6 bin 880’i sınır dışı edildi) ve Avusturya’da yüzde 11 (38 bin 410 düzensiz göçmenden 4 bin 480’i sınır dışı edildi) olduğu görüldü.

Düzensiz Göçmen

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düzensiz göçmen sınır dışı oranı ise 2022 yılı içinde toplam yakalamalardan: illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde %67 gibi bir oranla Türkiye’nin zirvede olmasına neden oldu.

Düzensiz Göçmen

Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi Kapasitesi Avrupa’yı Geçti!

Türkiye’de her geçen gün sayısının arttığı geri gönderme merkezlerinin şuan ki sayısı 30’a, kapasitesinin ise 20 bin 540’a yükseldiği kaydedildi. Bununla birlikte Türkiye, bütün Avrupa ülkelerinde yer alan geri gönderme merkezi kapasitesini de geride bırakmış oldu.

Haızr bir biçimde geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 569 yabancının (5 bin 259’u Pakistan, 3 bin 888’i Afganistan ve 8 bin 422 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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