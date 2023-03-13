Türkiye Ekonomisi'nin 2023'ün ilk ay cari açığı rekor rakamları verdi!







OCAK AYI AZALIŞ 9.3 MİLYAR DOLAR!







Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler doğrultusunda altın ve enerjinin hariç tutulduğu cari işlemler hesabının 2,6 milyar dolar fazla verdiği bildirildi. Ödemeler dengesi ile tanımlanan dış ticaret açığı ise 12,43 milyar dolar olarak kaydedildi. Cari açığın ana nedeni ithalattaki artış nedeniyle dış ticaret açığı genişledi. Hizmetler hesabından girişler 3,16 milyar dolara ulaştı. Bu kategoride, seyahat kalemlerinden elde edilen net gelir 2,45 milyar dolardı. Net doğrudan yatırım girişleri 223 milyon dolar şeklinde sınırlı kaldı.Portföy yatırımları, 490 milyon dolarlık net giriş kaydederken alt bölümlere ilişkin bir analiz, yerleşik olmayanların borsada 486 milyon dolarlık net satış ve yurt içi tahvil piyasasında 22 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiğini gösterdi. Resmi döviz rezervleri bu ay net 9,3 milyar dolar düştü. Net hata ve noksan yönü, 119 milyon dolar gibi bir çıkış gördü.