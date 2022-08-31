EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 13:20

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki performansı yüzde 7.6 çıktı

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilerde ekonominin büyüme hızı yüzde 7,6 olarak gerçekleşirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son verilere ilişkin olumlu mesajlar geldi.

EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 13:20
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Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki performansı yüzde 7.6 çıktı


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son verilerde Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı. 2022 yılının ikinci çeyreğini gösteren verilerde döneme ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri aktarıldı. Verilerin açıklanmasının hemen ardından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ekonomisinin son verilerinin OECD ve G20 ülkelerinin içinde yılın ikinci çeyreği çerçevesinde en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci ülke olduğunu söyledi.

Ekonominin ikinci çeyrekteki performansı yüzde 7.6

Ekonominin ikinci çeyrekteki performansı yüzde 7.6 çıktı



TÜİK'in açıklamasında GSYH'nin 2022 yılın ikinci çeyrek tahminlerinde zincirlenmiş hacim endekslerinde 2021 ikinci çeyrek rakamlarına oranla yüzde 7,6 arttığı belirtildi. Nisan-mayıs-haziran aylarını içeren 3 aylık dönemi kapsayan ikinci çeyrek rakamlarının yüzde 7,6 oranındaki artışını değerlendiren ekonomistler, yılın 2. çeyrek büyümesinin beklentinin üzerinde olduğunu söylediler. Anketlerde büyüme rakamının yüzde 7,3 olmasının beklenildiği belirtilirken yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize edilmesinin Türkiye ekonomisi için iyi adıma işaret ettiği kaydedildi.

Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış olarak ortaya çıkarılan GSYH verilerinde ikinci çeyreğin bir önceki döneme oranla yüzde 2,1 artış kaydettiğinin ifade edildiği TÜİK açıklamasında 2021 yılı için daha öncesinde yüzde 11 şeklinde açıklanan büyümenin de yüzde 11,4 olarak revize edildiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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