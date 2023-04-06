Türkiye, EURO 2028 ve 203'de ev sahibi olmak için adaylık dosyasını imzaladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı bir son dakika açıklamasında 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için ihale belgelerini imzaladıklarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen belgeler 12 Nisan tarihinde TFF yetkililerince UEFA'ya gönderilecek.
Dosyada Türkiye'de organizasyonun yapılacağı stadyumlar, konaklama, ulaşım ve şehir altyapısı başta olmak üzere pek çok detaylı bilgi bulunmaktadır. UEFA, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri bu Ekim ayında açıklayacak.