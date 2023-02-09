Türkiye Finansbank zirveye oturdu! En yüksek emekli promosyonunu sunacak

Emekliler ve EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar merakla bankaların promosyon çalışmalarını takip ediyor. Peki Türkiye finans emekli promosyonlarını ne kadar yaptı? Emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE FİNANS PROMOSYONLARIPromosyon tutarlarındaki çalışmayı tamamlayarak yeni tutarları duyuran ilk bankalardan biri de Türkiye Finans oldu. Kampanyaya göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaş 3 bin 500 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaş 5 bin TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaş 6 bin 500 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaş 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.
Bankanın kampanyası 28 Şubat tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay boyunca bankada kalma taahhüdü veren müşteriler için geçerli olacaktır. Promosyon taahhütnamesi imzalanmasından sonra maaş baremine bağlı olarak belirlenen tutarlar emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.