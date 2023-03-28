Türkiye geneli büyük güvenlik görevlisi alımı başlatıldı! Sertifikası olan hemen başvursun: O tarihe kadar süre var!







Başvuru şartları!!!







Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 81 ildeki kamu hastanelerinde görevlendirilmek üzere 3 bin 386 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekildedir.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kamu hastanelerinde görevlendirilmek üzere 3 bin 386 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Bu alımlar Türkiye genelindeki 81 ildeki kamu hastanelerinde gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak belirlendi. Güvenlik Görevlisi (silahsız) pozisyonunda başvuru yapmak isteyen adaylar için aranan şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamamış ve başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak. Ayrıca, Ortaöğretim, Ön Lisans veya Lisans kurumlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak da başvuru şartları arasında yer almaktadır. Engelli veya eski hükümlü olmamak da başvuru yapacak adaylardan aranan diğer şartlardan biridir. Güvenlik Görevlisi (silahlı) pozisyonunda başvuru yapmak isteyen adaylar ise 5188 Sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrası (d) bendi (1), (2), (3) alt bendindeki şartları ve (g), (h) bendindeki şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak da bu pozisyon için aranan bir şarttır. Başvuru işlemleri için adayların İŞKUR resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemleri sonrasında başvuru sonuçları da yine aynı internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar başvuruları sırasında ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.