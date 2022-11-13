Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü







13 KASIM 2022 PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ







EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Uzmanlar tarafından yurt geneli hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalar yapılırken Aralık ayı mevsim normellerinin altında yer alacağı belirtildi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı programda kış aylarına yönelik önemli açıklamalar da bulundu. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı havaların geleceğine işaret edilirken aynı zamanda gece gündüz sıcaklıklarının ise ciddi anlamda azalacağı belirtildi. Yoğun kar yağışı beklentisi artarken 13 Kasım 2022 hava durumu belli oldu. İşte, bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizdeÇanakkale 19°Cİstanbul 19°C Kırklareli 18°C Kocaeli 19°CAfyonkarahisar 16°C Denizli 22°C İzmir 23°C Muğla 21°CAdana 27°C Antalya 26°C Hatay 23°C Isparta 20°CAnkara 16°C Eskişehir 18°C Kayseri 14°C Konya 16°CBolu 16°C Kastamonu 16°C Sinop 17°C Zonguldak 16°CArtvin 14°C Samsun 17°C Tokat 14°C Trabzon 17°CElazığ 15°C Erzurum 12°C Kars 12°C Van 12°CDiyarbakır 20°C Gaziantep 19°C Siirt 17°C Şanlıurfa 22°C