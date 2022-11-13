Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü

Uzmanlar tarafından yurt geneli hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalar yapılırken Aralık ayı mevsim normellerinin altında yer alacağı belirtildi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı programda kış aylarına yönelik önemli açıklamalar da bulundu. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı havaların geleceğine işaret edilirken aynı zamanda gece gündüz sıcaklıklarının ise ciddi anlamda azalacağı belirtildi. Yoğun kar yağışı beklentisi artarken 13 Kasım 2022 hava durumu belli oldu. İşte, bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizde
13 KASIM 2022 PAZAR HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİÇanakkale 19°C
İstanbul 19°C Kırklareli 18°C Kocaeli 19°C