YAŞAM
13 Kasım 2022 - 13:06

Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü

Kasım ayının gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları da düşüşe geçti. Şehir merkezlerine kar yağışı için beklentiler artarken tahmini tarih 10-15 Aralık oldu. Gece ve gündüz arasında ki sıcaklık farkının 20 dereceleri bulacağı meteoroloji tarafından uyarıldı. 13 Kasım 2022 hava durumu ise haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 13:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü


Uzmanlar tarafından yurt geneli hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalar yapılırken Aralık ayı mevsim normellerinin altında yer alacağı belirtildi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı programda kış aylarına yönelik önemli açıklamalar da bulundu. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı havaların geleceğine işaret edilirken aynı zamanda gece gündüz sıcaklıklarının ise ciddi anlamda azalacağı belirtildi. Yoğun kar yağışı beklentisi artarken 13 Kasım 2022 hava durumu belli oldu. İşte, bölgelere göre hava sıcaklıkları haberimizde

13 KASIM 2022 PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çanakkale 19°C



İstanbul 19°C

Kırklareli 18°C

Kocaeli 19°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 16°C

Denizli 22°C

İzmir 23°C

Muğla 21°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 27°C

Antalya 26°C

Hatay 23°C

Isparta 20°C

İÇ ANADOLU

Ankara 16°C

Eskişehir 18°C

Kayseri 14°C

Konya 16°C

BATI KARADENİZ

Bolu 16°C

Kastamonu 16°C

Sinop 17°C

Zonguldak 16°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Artvin 14°C

Samsun 17°C

Tokat 14°C

Trabzon 17°C

DOĞU ANADOLU

Elazığ 15°C

Erzurum 12°C

Kars 12°C

Van 12°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 20°C

Gaziantep 19°C

Siirt 17°C

Şanlıurfa 22°C

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
TOGG ön sipariş alıyor mu, başladı mı? TOGG ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
TOGG ön sipariş alıyor mu, başladı mı? TOGG ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı
A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Son Haberler
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi,...
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi,...
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi,...
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacak
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin...
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun...
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım...
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve...
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir...
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında?...
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle!...
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak...
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle