Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için ürkütücü bir tarih için bir hava durumu tahmini verdi. Bu kaynaklara göre, haziran ayının bile serin geçmesi beklenen Türkiye'de, ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak günü yaşanabilir. Sıcak havayı sevmeyen birçok vatandaş, o günü yaşamak istemeyecektir. Küresel iklim değişikliği nedeniyle mevsimlerin değiştiği Türkiye, bu yıl bahar aylarından mahrum kaldı. Uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Serin havalar bir türlü gelmedi ve soğuk ve yağışlı hava sürekli olarak etkili oldu. Avrupa'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından, tüm gözler mayıs ayının sonlarına çevrildi. Ancak Türkiye'de durum daha da kötü olabilir. Öngörüler, ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak gününün yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, birçok insanın tedirgin olmasına sebep oluyor.
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23 Mayıs 2023 - 07:45
Türkiye için uykuları kaçıracak tarih verildi! Dışarı adım atmak kabus olacak
Türkiye cayır cayır yanacak! Meteoroloji tarih verdi. Asfalta adım dahi atmak istemeyeceksiniz. Detaylar haberimizde...
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