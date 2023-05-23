Türkiye için uykuları kaçıracak tarih verildi! Dışarı adım atmak kabus olacak

MAYIS AYINDAN DA BEKLENTİ KESİLDİ

HAZİRAN AYI HAKKINDA BİLGİLER YENİ GELDİ!

AĞUSTOS'TAKİ O CEHENNEM GÜNÜ

Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için ürkütücü bir tarih için bir hava durumu tahmini verdi. Bu kaynaklara göre, haziran ayının bile serin geçmesi beklenen Türkiye'de, ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak günü yaşanabilir. Sıcak havayı sevmeyen birçok vatandaş, o günü yaşamak istemeyecektir. Küresel iklim değişikliği nedeniyle mevsimlerin değiştiği Türkiye, bu yıl bahar aylarından mahrum kaldı. Uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Serin havalar bir türlü gelmedi ve soğuk ve yağışlı hava sürekli olarak etkili oldu. Avrupa'da hava sıcaklıklarının artmasının ardından, tüm gözler mayıs ayının sonlarına çevrildi. Ancak Türkiye'de durum daha da kötü olabilir. Öngörüler, ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak gününün yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, birçok insanın tedirgin olmasına sebep oluyor.Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre, uzmanlar beklentilerini mayıs ayından da kesmiş durumda. Türkiye'de mayıs ayının sonlarında sıcaklıkların istenilen seviyelere ulaşmayacağı ve tüm umudun haziran ayına kaldığı belirtiliyor.Ancak, haziran ayıyla ilgili dikkat çeken bilgiler daha yeni bir süre önce ortaya çıktı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede haziran ayında hava sıcaklıklarının istenilen seviyelere ulaşmayacağını ifade etti.Bu bilgilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, herkes ağustos ayına odaklandı. Meteorolojik kaynaklara göre, ağustos ayının son derece sıcak geçeceği artık kesinleşti. Hatta Türkiye'deki hava sıcaklığı rekorlarının ağustos ayında da egale edileceği öngörülüyor. Ağustos ayının ortalarında, tarihi sıcaklık rekorunun da kırılması bekleniyor. Bu durum, kimse tarafından arzu edilmeyen bir cehennem gününün yaşanacağı anlamına geliyor. İnsanlar, aşırı sıcaklık koşullarının getireceği zorlukları ve rahatsızlıkları yaşamak istemiyor. Ağustos ayında beklenen bu durum, birçok insanın endişe duymasına ve tedbirler almaya yönlendirecektir.