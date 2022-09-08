EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 09:57

Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos'ta 48,8 oldu

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos'ta 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk defa eşik değer 50'nin altında kaldı. İhracat iklimindeki bozulma hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 09:57
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Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 48,8 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ağustos 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuzda 50,0 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk defa eşik değer 50,0'nin altında kaldı ve Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

ABD ve Almanya'da daralma sürdü

Ağustos ayında ABD'deki daralmanın derinleştiği görüldü. Dünyanın en büyük ekonomisinde iktisadi faaliyet peş peşe ikinci ay geriledi ve söz konusu düşüş Covid-19 salgınının ilk dalgasından beri en çok çabuk kaydedildi. Benzer bir tablo, üretimin Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda azaldığı Almanya'da da gözlendi. Türk imalatçılarının en büyük dış pazarı konumunda olan Almanya'nın ihracattaki payı yüzde 9 civarında bulunuyor. Diğer yandan, Avrupa ekonomisindeki zayıflık Almanya ile sınırlı kalmadı. Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite son 19 ayda ilk defa düşüş kaydederken İtalya, Yunanistan ve Hollanda'da da bozulma yaşandı. Buna karşılık, Fransa, İspanya ve İrlanda'da üretim ılımlı büyüme kaydetti. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde üretimin en hızlı düşüş gösterdiği ülke Polonya oldu. Bu ülkede son 27 ayın en sert daralması yaşandı.

Orta Doğu, talepteki büyümenin yine ana kaynağı oldu

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Haber Editörü
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